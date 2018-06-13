張麗善首場縣長參選記者會開跑 訴求「雲林上場」

2018年06月13日 09:57 中時 張朝欣

國民黨雲林縣長參選人張麗善13日在虎尾鎮舉辦首場縣長參選記者會，公佈競選主視覺設計，以「雲林上場」做為競選主標語，強調雲林不能永遠當配角，而是要成為台灣邁向世界的門戶。

張麗善競選團隊13日在虎尾鎮服務處，以「雲林上場」正式揭開競選序幕，現場包括國民黨雲林縣各鄉鎮市長、縣議員參選人，以及上百名支持者為張麗善加油打氣，營造「共同上場、迎向勝利」的團結氣氛。

張麗善總共提出了經濟、農業、文化、技職、體育、青年6大項「雲林上場」概念，希望創造屬於雲林人的時代，攜手鄉親前進世界舞台。

張麗善表示，雲林在87水災後就出現人口外移情況，時至今日，人口外移與人口老化仍是雲林最大的痛處，其實雲林本身的條件不輸其他縣市，只是缺乏1個發展契機。

張麗善聽完現場5名青年的心聲後說，雲林要能上場，麥寮港要開放成工商綜合港，雲林要有自己專屬的農業改良場，底蘊豐富的布袋戲與宗教文化要能「轟動武林、驚動萬教」的走上世界舞台，教育及體育要給年輕人更多舞台、市場與機會。

張麗善強調，雲林的產業與鄉親，多年來為台灣默默的付出耕耘，沒有理由總是被忽視，雲林不該永遠扮演配角，而是可以帶領台灣走出困境的主角。雲林不只是農業大縣，更是可以成為台灣邁向世界的門戶。

(中時 )