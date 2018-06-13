台上飆英語 無視馬英九 蔡英文秀「不再忍讓」小動作

美國在台協會（AIT）內湖新館12日舉行落成典禮，蔡英文總統（右起）在台上不時與主管教育與文化事務美國助理國務卿羅伊斯交頭接耳。 (陳怡誠攝)

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中時電子報
/綜合報導

美國在台協會（AIT）昨舉行內湖新館落成典禮，美國國旗升起搖曳，美國國徽高掛新館大門。蔡英文總統、美國國務院教育文化助理國務卿瑪麗．羅伊斯及AIT理事主席莫健等人一同為新館揭幕。蔡總統在吉納法索斷交時宣稱「不再忍讓」怒氣似乎找到發洩出口，蔡英文上台致詞竟用英語而非中文，「親美一面倒」讓網民啞口無言。

美國在台協會新館舉行落成典禮，美方派國務院教育文化助理國務卿瑪麗．羅伊斯、眾議院議員格雷格·哈珀赴台參加，蔡英文在儀式上積極與美方套關係。蔡英文上台致詞時竟然用的是英語而非中文。又頻頻與美方代表卿瑪麗．羅伊斯咬耳朵講悄悄話。展現台美關係將譜寫出「更好、更令人振奮的新章節」。

但蔡英文只與美方代表互動密切，與一樣獲邀的前總統馬英九的互動則冷到極點。在馬英九獲邀上台時，直接從蔡英文面前走過，兩人目光全無交會。外界形容「雙方互視對方為空氣」。

對於，蔡英文致詞時竟然用的是英語而非中文。蔡辦方面辯稱「按照慣例，受邀出席的國際場合，通常會以現場最方便的語言進行。」但是，美國在台協會處長梅健華致詞時說的都是中文。因此，蔡英文親美舉動遭到網友嘲諷：「不用自己的語言！根本就是魔奴心態」、「台灣的悲哀，有這種總統抱美國大腿抱到一點尊嚴都沒有」、「美國真的與我們這麼友好，怎麼不直接和我們建交，還是您依然在自欺欺人」。

(中時電子報)

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