川金會大成功？ 澳媒吐槽：真正贏家是中國！

昨日在新加坡落幕的川金會，美國總統川普（圖右）和北韓領導人金正恩（圖左）世紀握手。（圖/美聯社）

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中時電子報

被稱為「世紀峰會」的川金會，昨日順利在新加坡聖淘沙（Sentosa）落幕，相較於空洞又無實質效益的川普（Donald Trump）-金正恩（Kim Jong Un）四點共同聲明，更多媒體與專家討論更多的，恐怕是這場耗資數億元經費的會面，究竟誰才是真正的「贏家」？不少英媒和美媒都認為是金正恩，但根據澳洲新聞網（ABC）報導認為，「中國大陸」才是背後真正的贏家！

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澳洲新聞網認為，一直對北韓有極高影響的中國，雖此次被美國排除在川金會之外，但從金正恩拋出與川普和談的意願後，前後兩回訪問大陸、對美韓聯合軍演施壓、出訪選擇中國國航的兩架波音（Boeing）747專機等意象，都能看出北京當局明顯的「影子」。澳媒認為，此番讓川普說出撤離駐韓美軍（USFK）的計畫，若真的落實，勢必能讓大陸在亞太的影響力大幅擴張，進而對東北亞和東南亞的區域政治都有主導能力。

美國總統川普（圖右）與金正恩（圖左）。（圖/路透社）

北韓領導人金正恩（圖左）在前往新加坡前，二次赴大陸拜訪習近平（圖右）。（圖/新華社）

川金兩人共同簽署的協議大致有4項重點：

1.美國與北韓將依照兩國人民對和平與繁榮的渴望，致力建立嶄新的關係。

2.美國與北韓將攜手同心，在朝鮮半島上建立永續而和平穩定的政權。

3.重申北韓與南韓在4月底達成共識的《板門店宣言》，北韓承諾將會邁向完全去核化。

4.美國和北韓承諾找回戰俘（POW）／戰爭任務失蹤士兵（MIA）的遺骸，包括將已經辨別身分的遺骸送回。

雖然川普自稱「大成功」，但川金會的結果，卻對於兩位北韓的鄰居來說，並非最好的選擇。南韓雖期望和平的到來，但對於軍隊、南北對峙等情勢，仍不能百分百確定平壤的態度；而一直都只能在外圍鼓掌的日本，恐怕也對美朝未來局勢發展打上一個「大大的問號」？

(中時電子報)

文章來源：China is a clear winner from the Singapore summit with Donald Trump and Kim Jong-un

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