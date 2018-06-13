MLB》低迷到教練受不了！洋基讓桑契斯坐板凳

桑契斯(右)被移出先發，今天只能在場邊觀戰。(美聯社)

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中時電子報

洋基戰績長紅，不過捕手桑契斯(Gary Sanchez)的手感卻冷到極點，近15戰53打數竟只有4安，打擊率跌破2成，讓一向對他有信心的教練團，也看不下去了，洋基今(13日)起，將桑契斯移出先發名單，預計至少讓他休到後天，調整過後再回先發。

25歲的桑契斯生涯走到第4個球季，撇開不怎麼靈光的守備不說，近2年都有至少20轟，是洋基倚重的強打者之一。然而，今年桑契斯卻連打擊也不行，截至今天，出賽55場有12轟，長打率仍有4成30，但打擊率僅1成90；去年同期，他打擊率有2成83，打出13轟。

洋基總教練波恩(Aaron Boone)表示，桑契斯只是遇到點小問題，包括右小腿的傷勢，身體大小傷不少，才打算讓他休個幾天，最快美國時間周四才會回先發，「我覺得3天時間，是個能讓他重新振作的機會，適度讓身體休息後再回來。球季期間，他還會遇到更多磨難。」

對於教練的安排，桑契斯選擇尊重，不過也表示，自己沒想過要休息，也否認傷勢是低潮的原因，「打不好，是因為我沒把握住平時打好的球，那是主要原因。那些球路通常我不會錯過，但不幸的是我沒掌握好，也許是我打擊時想太多，才造成這結果，我堅信我能度過難關。」

波恩透露，讓桑契斯休息的考量點，是身理層面大於心理，打擊教練譚姆斯(Marcus Thames)已經和桑契斯針對打擊機制上，做出一些修正。桑契斯無傷痛的狀況下，鮮少離開先發，這次只是第2次；前次是去年，因態度問題被前總教練吉拉迪(Joe Giradi)移出先發。

(中時電子報)

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