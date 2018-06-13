用包心粉圓挺禁用塑膠吸管 游淑慧轟詹順貴：幹話

2018年06月13日 10:10 中時電子報 戴安瑋

國民黨台北市議員參選人游淑慧今在臉書上砲轟詹順貴在講幹話。翻攝游淑慧臉書

游淑慧怕詹順貴還是不懂，特P圖給詹順貴看，什麼是飲品，什麼是甜品。翻攝游淑慧臉書

環保署副署長詹順貴為禁用塑膠吸管政策，日前受訪時反問大家，「去吃包心粉圓時會使用吸管嗎？」遭網友痛罵「不食人間煙火」，國民黨台北市議員參選人游淑慧今在臉書上砲轟詹順貴在講幹話，以及傻傻分不清什麼是飲品、什麼是甜品，「人家在川金會，我們在教你（詹順貴）怎麼喝珍奶」。

環保署8日預告草案，將對公私立學校、百貨公司、公部門、購物中心、連鎖速食店等4大公共場所，將於明年禁用塑膠吸管，有民眾反映，沒有塑膠吸管怎麼喝珍珠奶茶、波霸奶茶，環保署官員說可改用「湯匙」，遭網友狂批太荒謬後，環保署副署長詹順貴為挺同事，日前站上火線反問大家「去吃包心粉圓時會使用吸管嗎？」遭網友痛罵「不食人間煙火」。

對此，國民黨市議員參選人游淑慧在臉書上po文也痛批詹順貴在講幹話，「飲品、甜品傻傻分不清！」珍珠奶茶要吸管，是因為它是「飲品」；包心粉圓剉冰用湯匙，是因為它是「甜品」；包心粉圓作成飲品一樣用吸管，珍珠添加在豆花、剉冰中，做成甜品，一樣用湯匙！

游淑慧怕詹順貴還是不懂，特P圖給詹順貴看，表示，博大精深的台灣食物文化，「人家在川金會，我們在教你怎麼喝珍奶」。

(中時電子報)