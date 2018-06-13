攜伴加800、路程遠扣600 一張表算出婚禮紅包該包多少

婚禮紅包要考慮的要素很多。(示意圖/達志影像/shutterstock提供)

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中時電子報
結婚禮金包多少才不失禮又不失血太多？一表試算紅包金額（圖／10 Seconds Class - 10秒鐘教室　授權使用）

結婚旺季來到，不只新人忙著籌備婚禮，參加喜宴的紅包該包多少也是門學問，避免失禮又不致失血太多，畢竟若不小心金額包錯金額，撕破臉老死不相往來都有可能。插畫粉專「10 Seconds Class - 10 秒鐘教室」近日就整理出一張結婚禮金行情表，除了要考慮婚宴地點、交情，攜伴人數、前往路程等因素都是包紅包的必知眉角。

結婚禮金包多少？出席宴客時可依據婚宴地點等級分為「高級飯店」、「婚宴會館」、「一般餐廳」及「辦桌流水席」，交情分有「閨蜜級好友」（錢花得很值得）、「關係還不錯」（錢給的心甘情願）、「實在不太熟」（就當做公益）。像是，閨蜜級好友的婚禮選辦在高級飯店，紅包禮金少說6,000元起跳；但如果是不太熟的新人，婚禮地點選在婚宴會館，金額原則上可包1,800元。

同時，紅包數字還要考量到是否攜伴、拿喜餅、前往路程、不出席、未來自己是否結婚等等其他因素。如果有攜伴（嬰兒外的小孩也算），一人頭至少再加800元，有拿喜餅禮貌上要多加500元；若大老遠專程前往，可事先告知新人，金額預估可扣600元、不出席扣800元，未來不打算回炸扣1,000元。

理財專家艾蜜莉先前接受「中時電子報」受訪時建議，包禮金主要考量是「關係」和「宴客地點」，若有收到喜餅時，可以考慮加個300元到800元，並湊個吉數包出去；如果手頭比較緊，或有事無法參加婚禮，合包或集資送新人最缺的家電日常用品，也是一種好方法。

(中時電子報)

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