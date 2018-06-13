螢幕保護貼能為手機擋死？手機殼設計師說出驚人真相

網友PO出手機從7樓電梯縫隙摔到B1的慘狀。(圖/翻攝自Dcard)

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中時電子報
/ 綜合報導

大部分人買手機時都會順便貼上螢幕保護貼，而且現在保護貼花招越來越多，舉凡防刮、防撞、防裂，甚至還有標榜「終極強化保護」等各種噱頭，到底螢幕保護貼真有這麼神、能為手機擋死嗎？有手機殼設計師說出驚人真相。

有網友在批踢踢詢問「保護貼真的能保護螢幕嗎？部分人說保護貼根本沒有保護螢幕的功能，只能防刮」。還有網友在Dcard發文，並PO出手機直接從七樓電梯縫隙摔到地下一樓的慘狀，好奇保護貼到底能保護螢幕到什麼程度？照片及發文都引起網友熱烈討論。

螢幕保護貼能為手機擋死？手機殼設計師說出驚人真相。(翻攝自Mobile01)
網友詢問「保護貼真的能保護螢幕嗎？」(翻攝自批踢踢)

根據VIDA ORANGE報導，手機防護品牌RhinoShield犀牛盾平面設計師陳膺正解釋，其實手機最脆弱的地方就是4個邊角處，因此螢幕會不會碎，關鍵在於摔的角度還有高度。根據廠商測試結果顯示，手機以「正面螢幕稍微往下」傾斜的角度，以邊角著地，比較容易在著地瞬間造成手機本體與保護殼脫離，導致手機進一步損傷。

至於保護貼只能讓撞擊不直接作用到螢幕，而強化玻璃最大的特點是中間很堅硬，但是邊緣很脆弱，如果以水平的方式著地，高度沒有很高，可能不會破，但如果是側邊著地，破的機會就很大。

(中時電子報)

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文章來源：PTT

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