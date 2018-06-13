2018台南市英語閱讀季 偶像登場帶動學英語風氣

2018年06月13日 10:37 中時 洪榮志

台南市政府刻正籌辦「2018台南市英語閱讀季」，主辦單位市府第二官方語言辦公室13日指出，今年的英語閱讀季，將破天荒請來兒童界的巨星－「粉紅豬小妹」（Peppa Pig佩佩豬），以及青少年的超級偶像－YouTuber阿滴、滴妹擔任英語推廣大使，期待藉由偶像的影響力，帶動台南市的英語學習風氣。

二官辦副主任田玲瑚指出，2016年台南市英語閱讀季由英國企鵝藍燈書屋免費贊助小兔彼得（Peter Rabbit）的圖像權，深受小朋友歡迎，成功帶動台南市英語學習的風氣，讓親子都能享受英語閱讀的樂趣；今年同樣由企鵝藍燈書屋贊助的「粉紅豬小妹」（Peppa Pig佩佩豬）接棒，將繼續帶領台南的大朋友、小朋友，在「歡樂英語派對」一起「玩」英語。

田玲瑚說，由於電視節目播出，粉紅豬小妹在臺灣廣受小朋友喜愛，是兒童界的超級天王。市府二官辦特別商請佩佩豬擔任推廣大使，期待為學齡前、國小階段的兒童英語力扎根。由可愛、俏皮佩佩豬來告訴小朋友還有爸爸媽媽們，如何善用YouTube、網路資源、免費電子書，在生活中營造英語學習環境，隨時隨地聽英語、學英語、玩英語。

二官辦還將推出以佩佩豬與其家人、朋友為主視覺的「2018台南市英語閱讀季－粉紅豬小妹歡樂英語派對」閱讀護照，閱讀護照預計發行7萬4000本，免費提供給國小學童。

除了佩佩豬擔任代言人外，今年的英語閱讀季還邀請人氣超旺、YouTube粉絲超過百萬、全台最大英語學習YouTube頻道創辦人阿滴，分享學好英語的秘訣。二官辦指出，由於今年閱讀季執行單位為敦煌書局，阿滴與滴妹也是敦煌書局的年度代言人，因此市府才能有機會請到他們來擔任英語推廣大使。

(中時 )