發獎金給員工被約談 韓國瑜：照顧勞工完全沒錯

2018年06月13日 10:35 中時 周毓翔

北農爭議不斷延燒，北農總經理吳音寧及前任總經理韓國瑜都將被北檢約談。國民黨今天舉行記者會力挺韓國瑜；韓國瑜指出，他這次被約談，一個是被告身份，一個是證人身份，被告的部分是針對他發放8400萬獎金給員工的事，韓國瑜強調，公司賺錢本來就該發給勞工，「勞工不是民進黨心中最軟的一塊嗎？我不覺得我有做錯，照顧勞工完全沒錯，這是我該做的。」

韓國瑜說，北農每個總經理行事風格不同，但他秉持的就是照顧勞工，所以他上任後，每年北農的營收在扣除該繳的稅以及公司的營業目標後，盈餘他都是發給北農600多位勞工，擔任總經理4年3個月，他每年都在發；為了改善北農的酒色財氣，他任內也鼓勵員工攻讀大學、碩士學位，公司也補助一半學費，要讓北農菜香果香還要有書香。

韓國瑜說，他現在最擔心的是他在北農建立起的良好傳統受到影響，希望新總經理也可以秉持一些好的做法，他認為北農目前最大問題就是股權結構太複雜，不如乾脆讓台北市政府持股過半，由台北市政府負最終責任。

至於吳音寧買酒、送殘菜等爭議，韓國瑜表示，北農每年都有上百團來自各地方的農民團體以及外國的市場都會來參訪，北農各級幹部都要花很多心思接待，買酒接待很正常，北農畢竟還是民股公司，董事會股東大會都不太會有意見；至於殘貨如何處理，送社福團體或是報廢掉，都有一套固定模式，將來檢調可能會詢問，他就不多做表述。

面對綠委段宜康再指控韓國瑜挪用公款帶妻子出國玩，韓國瑜強調，絕對禁得起最嚴格檢驗，本公司董事總經理的眷屬都是公司付，段宜康卻從不提他帶的三個小孩都是自掏腰包的，且公文都有董事長蓋章，如果公文沒董事長蓋章，那他才是真的無法無天。

台北市議員王鴻薇批評農委會副主委陳吉仲製造假新聞，竟然說吳音寧績效比韓國瑜好，但事實是吳音寧去年六月才上任，不能把整年績效都攬給吳音寧，而韓國瑜的績效之所以略低去年績效，是因為韓國瑜每年都將相當程度的盈餘發放給員工。她也指控吳音寧目前都在押資料，不敢公開過去的紀錄。

國民黨文傳會主委李明賢則質疑，韓國瑜的案子去年一月檢調就搜索了，如今過了一年半還要約談，明顯就是因為高雄市選情韓國瑜接近陳其邁了，是不是刻意要打壓韓國瑜？拿司法來迫害韓國瑜？國民黨全力聲援韓國瑜，聲援司法、社會正義，一定當韓國瑜後盾。

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(中時 )