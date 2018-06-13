永慶高中辦畢業典禮 感謝各界愛心募得選手赴日旅費

2018年06月13日 10:39 中時 張伊珊

嘉義縣立永慶高中國中部女網隊選手（自右至左）江旻育、黃沛棻、翁子涵、簡珮真、翁子淇、簡妙樺將代表台灣參加第30屆日本山中湖國際青少年軟式網球錦標賽。（張伊珊攝）

嘉義縣立永慶高中13日，舉行106學年度畢業典禮，應屆畢業生共計291位。校長蘇淵源表示，除歡送祝福第7屆畢業生外，日前籌募國中部女網隊赴日比賽旅費，獲得各界善心人士迴響，校方特藉此機會感謝社會大眾協助，讓小選手順利成行，為國爭光。

蘇淵源指出，青年盃是全國網球5大賽事，要奪冠實在不容易，同時創下嘉縣網球史上全國最佳成績，選手們更獲體育協會推薦，將於8月13日赴日比賽8天。雖有經費補助，但旅費仍不足，加上體育班學生多半家境並不富裕，因此日前發起募款活動。

校方感謝各界紛紛伸出援手捐款，包含嘉縣府教育處、中華民國軟式網球協會、太保市體育會、社群網友及嘉邑行善團等，愛心滿溢，不到幾日便籌得短缺款項。這份滿滿的愛和期望，不僅讓學生順利出國比賽，更帶來祝福與勇往直前的力量，故特於畢業典禮上頒發感謝狀，予暖心相助的嘉邑行善團。

永慶高中為台塑集團創辦人王永慶，建蓋學校捐贈嘉縣政府，今年創校10年開花結果，成績斐然，今年國高中升學皆締造創校最高分成績。蘇淵源除恭喜高三、國三學生努力有成，也感謝師長辛勤用心照護。

(中時 )