白忙一場 竊賊上午偷纜線 下午就被警逮

2018年06月13日 10:46 中時 呂妍庭

警方加碼在嫌犯住家廁所的雨鞋內發現毒品，朱姓嫌犯當場罪加一等。（呂妍庭翻攝）

朱姓男子夥同李姓友人到新竹市香山地區一處工廠行竊，僅花18分鐘就竊取2631公斤全新電纜線，因車身過重避走國道，光路途就花了近4小時，當嫌犯打算在嘉義縣梅山鄉銷贓時，意外遭到警方盤查，當場被人贓俱獲，唯獨同夥李嫌趁亂逃跑，目前警方正全力追緝中。

警方調查，朱姓男子行竊前一晚向友人借小貨車謊稱要到外地載水，藉此取得友人信任，其實暗地裡已和李姓竊嫌計畫北上偷竊電纜線，兩人凌晨北上至新竹市香山區一處台電包商廠房內，見四下無人，也沒有保全看守，立刻動手，18分鐘內就得手高達2631公斤，市值約45萬元的電纜線。

因竊得的電纜線重量遠超過作案小貨車的重量，導致小貨車車輛嚴重傾斜，隨時都有翻覆的危險，兩嫌為避免國道警方攔查，改走人車較少的西濱快速道路，兩人開了近4小時車程，當天下午2點才抵達梅山鄉一處資源回收場，正準備銷贓時，因車身狀況有異，引起警方注意，當場遭警方盤查查獲，結果朱嫌被逮，李嫌落跑。

之後梅山分駐所擴大偵辦，到朱嫌住處搜索，在悶熱的鐵皮屋內搜索2個小時未果，欲收隊之際，有眼尖員警發現廁所竟放著一雙紅色雨鞋顯得十分突兀，進而在雨鞋內發現一只零錢包，裡頭擺放一級毒品海洛因1.18公克和吸食器，朱男當場罪加一等，偵訊後依竊盜罪、毒品危害防制條例移送嘉義地檢署續偵辦。

(中時 )