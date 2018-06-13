國小師辱學童「下等人」？ 校方澄清非指個人

2018年06月13日 11:03 中時 林欣儀

台中市驚傳有國小老師用癌症期別為學生成績分級的離譜情況！據了解，該名老師不但以成績將學生分類為上等、中等及下等人，還將其中的下等人用癌症一期至末期作區別，引發家長不滿，認為教師在學生身上貼標籤，憤而投訴教育局及媒體。

忠孝國小今年4月間接獲教育局通知，有家長向教育局投訴，該名擔任學校五年級班導師的教師在課堂上將學生以成績做分別。家長不滿指出，自己的孩子被編為「下等人」，使得孩子變得恐懼上學、脾氣也變暴躁，深覺忍無可忍，才決定站出來。

該家長更表示，這名老師會直接指名某位學生怒罵「你是癌症末期，你成績不行以後也可能被當！」等話語，而遭受同樣待遇的學生共有4人，其中1人因無法忍受，日前已經辦理轉學。

忠孝國小教務主任葉鎂鳳指出，今年4月間接獲教育局轉達此事，已立即請老師說明，該名老師表示自己只是以比喻方式、為的是鼓勵學生要有積極求上進的心，絕非針對某名學生或在學生身上貼標籤，且從頭到尾只在公開場合比喻過一次。

葉鎂鳳強調，學校絕對不容許有老師對學生貼標籤或分類的情況！因日前不知道是哪位家長，無法與家長當面溝通、釐清事情真相，直到12日接獲家長電話，雙方已約定今天早上由家長及老師當面進行溝通。

(中時 )