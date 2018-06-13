嘉縣社造圓夢計畫 首度開放個人申請

為讓沒有提案經驗的個人或學生團體，對社區營造議題能有更多方向，嘉縣社造中心日前特地舉辦工作坊。（呂妍庭翻攝）

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鑑於以往社區營造計畫多獎勵立案團體或社區，卻忽視了多數的個人其實對社區也很有想法，今年嘉義縣社區營造中心首度針對議題團體提供圓夢計畫，鼓勵青少年、新移民、原住民、甚至公寓大廈社群等不同族群，以個人或自組團隊方式提案，實踐對社區的想像。

嘉縣社造中心首創的「嘉鄉築夢：嘉義縣社區營造議題團體圓夢計畫」，分為「青年圓夢」、「社群敢夢」及「愛鄉築夢」等3大組別，計畫主持人林家緯表示，該計畫案最大特色是想讓年輕人或新住民、原住民從他們的觀點來看待住居的地方，透過每1件申請案最高補3萬元的小額補助獎勵方式，鼓勵一般民眾懂得計畫，甚至付諸行動，讓社區因此改變，

文化觀光局表示，以往社區的補助都以立案團體為主，今年度首度嘗試補助給個人和非立案團體，希望能夠促進議題性團體的參與，展現嘉縣多元與兼容並蓄的一面，所以今年「嘉鄉築夢」計畫補助，特別強調不同議題社群對於社區在地生活的想像與實踐，歡迎民眾踴躍提案，經審核通過後，可執行到11月底，再讓各界見證成果。

為了讓沒有提案經驗的個人或學生團體，對社區營造能有更多的方向，日前社造中心也和東石高中合作舉辦「社區設計工作坊」，邀請9位在文史保存、刊物編輯、空間營造、老屋修與社區深度體驗等不同議題的青壯年講師，分享自己在社區的執行經驗，也促成不同領域之間的對話。

(中時 )

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