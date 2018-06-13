看「虎嘯龍吟」之策馬入林 歷史老師曹若梅點評

2018年06月13日 11:09 中時電子報 中時電子報

曹叡凌厲的眼神不輸司馬懿。(圖／中視提供)

中視將在6月18日起推出《軍師聯盟2虎嘯龍吟》，根據相關劇情發展，歷史老曹若梅分析，劇情展開在曹操崩逝，曹丕稱帝建國，時為西元220年。由於三國鼎立的局面正式形成，彼此攻伐在所難免，劇中戰爭的場面氣勢磅礡，司馬懿、司馬師、司馬昭父子三人率軍遠征，策馬入林，一心為曹魏政權效命；而敵對的蜀漢雖然主上昏聵，國力衰微，疆域面積更不能和曹魏相比。但是，蜀漢有個「受命以來，夙夜憂歎」的諸葛亮，就足以震懾曹魏朝野。

曹魏和蜀漢對峙的戰役中，除了大家耳熟能詳的「空城計」西城之戰，《三國演義》中還有一場更精采的博弈，就是「上方谷之戰」，這不僅是一場逆轉勝的關鍵，更是諸葛亮和司馬懿最後的對決，細膩的描述更能貼近觀眾。

由於清朝的李漁將《三國演義》列為章回小說的四大奇書之一，書中人物形象的塑造，在讀者心中早已是牢不可破。諸葛亮足智多謀，司馬懿工於計謀，於是才有「草船借箭」的傳奇之作。只見諸葛亮沉穩的應對險局，因為，他預感江面即將大霧瀰漫，然後引誘曹軍盲目放箭，還命將士們齊聲吶喊，感謝曹丞相賜箭。曹操被耍得莫名所以，周瑜被氣得七竅生煙，而諸葛亮則抱持一貫的從容。

其實，真正使出借箭招術的人是孫權，還有唐朝「安史之亂」，死守睢陽城的忠臣張巡，都是趁著暗夜誘使敵軍放箭，緩解兵器不足之困，歷史上的諸葛亮並不擅長觀測天候。

可是，俗諺「萬事俱備，只欠東風」又神化了諸葛亮的形象。過去的「三國」劇集中，總少不了諸葛亮七星壇作法，引借東風火燒戰船，以致曹操慘敗無力南下的結局，這可說是三國故事中最經典的橋段。

真實的諸葛亮並不能夠料事如神，「上方谷之戰」中的司馬懿被困谷底，大軍遭受慘烈火攻，司馬懿父子即將葬身火海。但是，一場及時雨替司馬懿解了圍。『虎嘯龍吟』裡的諸葛亮頹然跌坐，扼腕長嘆，神情落寞。如果他真能神機妙算預知降雨，又如何會徒勞無功，任由司馬懿絕處逢生？上方谷戰役中的諸葛亮讓人備感親切，不再是魯迅所形容的：多智近妖。

諸葛亮的赤膽忠心令人景仰，司馬懿的狼子野心乃逐步醞釀而成，他也想秉持對先帝曹丕的承諾，全力輔助曹丕之子明帝曹叡，但是曹叡深沉陰狠，或許是因為母親甄宓年僅38歲便被曹丕賜死，曹叡內心的陰影永遠揮之不去。

「眾口鑠黃金，使君生別離。」甄宓的塘上行由曹叡念來更形悲愴。曹丕嗜食葡萄，稱其：「甘而不涓，脆而不酸，冷而不寒。」《虎嘯龍吟》裡的曹叡經常凝視著葡萄，隱含對父親愛恨交織的懷念，演員的表達深刻。甄夫人才貌雙全，善待宮嬪，從不獻媚爭寵，卻承受「念君去我時，獨愁常苦悲」的無奈。至於被曹丕立為皇后的郭貴嬪是否為曹叡所殺，史家尚無定論，但她確實將曹叡視為己出，她在曹叡登基9年後薨逝，以皇太后之禮入葬，可謂死後猶榮。歷史上後宮的爭鬥不遜前廷，曹叡凌厲的眼神不輸司馬懿，何人才是鷹視之相？觀眾不妨從劇中品味，便自有一番體悟。中視6月18晚點八點，敬請期待。

(中時電子報)