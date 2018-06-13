正宮未隨行 但金正恩卻帶「她」去新加坡？

2018年06月13日 11:17 中時電子報 李靖棠

據新加坡海峽時報（The Straits Times）報導，昨日（6/12）於新加坡、一向被視為世仇的美國與北韓，雙方領導人正式同台會面。但似乎因為川普（Donald Trump）的夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）因病未能同行之故，金正恩（Kim Jong Un）也沒帶夫人李雪主（Ri Seol-Ju）同行。可眼尖的南韓媒體卻拍到，被視為金正恩「前女友」、牡丹峰樂團團長的玄松月（Hyon Song Wol），卻被拍到出現在其下榻的瑞吉飯店外，讓外界深感好奇，正宮夫人未出門，為何反而是玄松月隨行？

去年北韓勞動黨（Workers Party）在第七屆中央會議上，正式提拔了兩名女性候補委員，一人是金正恩（Kim Jong Un）的胞妹、勞動黨宣傳部副部長金與正（Kim Yo Jong）；另一人則是牡丹峰樂團（Moranbong Band）團長、被外界稱為「前女友」的玄松月（Hyon Song Wol）。而玄松月在先前平昌冬奧與兩韓會談中，和金與正一度成為半島上最耀眼的「嬌點」，也展現出金正恩對兩人的高度信任。

先前出訪板門店商議公演事宜的玄松月（圖左）。（圖/南韓統一部/美聯社）

雖然是牡丹峰樂團的團長，但外界對於玄松月的實際生平和經歷認知甚少。只知道她畢業於平壤音樂大學，畢業後加入王在山輕音樂團，以一首《將軍與水兵》一炮而紅，成為北韓國內家喻戶曉的女歌手之一，曾有中文媒體稱她為「北韓鄧麗君」。2007年轉投牡丹峰樂團，轉為管理職而逐漸淡出舞台，不過她仍因貢獻良多，而獲得國家功勳演員稱號。

隨哥哥金正恩（圖左前）出訪新加坡，始終跟在左右的妹妹金與正（圖左後），被視為北韓重要的幕僚團之一。（圖/路透社）

南韓媒體一直以來都認為，玄松月曾是金正恩的緋聞女友，但專家對於這段相差10多歲的「戀情」，仍保持懷疑的態度。也因為訊息稀缺，玄松月曾一度誤傳因違背指令而遭處決，後經「小蟲」羅德曼（Dennis Rodman）和朝中社（KCNA）澄清，又讓她「死而復生」。

事實上，整個會談的正式場所上，確實未曾看到玄松月露面，和時時擔任「秘書」一職金與正相比，她的角色讓外界相當懷疑，究竟是擔任幕僚或是「另有他用」，也非常耐人尋味。

(中時電子報)