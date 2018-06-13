釣蝦場抗生素不合格率偏高 消保處：清洗、煮熟、去蝦頭

2018年06月13日 11:30 中時 張理國

釣蝦場是不是水很髒、有加藥、蝦不能吃？行政院消保處查核全台9縣市47家釣蝦場，共檢測65件樣本，其中在抗生素歐索林酸及羥四環黴素檢測中有14件不合格，不合格率超過2成，比衛生農政單位檢測的不合格率還高，消保處建議，想要現釣現吃的饕客，要謹記3撇步「清洗、煮熟、去蝦頭」，避免吃到抗生素。

值得注意的是，在14件使用抗生素的檢體中也發現1件樣品被驗出不得檢出的四環黴素用藥，農委會漁業署研究員鄭淑文表示，四環黴素與羥四環黴素都是抗菌劑，但誤食四環黴素有可能導致失聰或牙齒被染色疑慮。

消保處會同相關機關的查核還發現，建管及消防共查核47家，其中不合格有34家。在建物安全管理部分，47家有30家不合格。主要為「未辦理建築物公共安全檢查簽證申報」11家及「違建」19家不合格；在消防安全管理部分， 47家有17家不合格。主要為「滅火器不符合規定」8家及「排煙設備不符合規定」9家。

消保官王德明表示，這次查核發現，共有桃園市「沅泰」、新北市「海底城」、台中市「拉爽爽」3家釣蝦場業者最為離譜，其中「沅泰」除被檢出不得使用的抗生素，其餘抗生素使用也高達15倍劑量，政府相關機關應加強抽檢。其餘「海底城」跟「拉爽爽」2家業者則是衛生安全、建築、消防3項主要查核都不合格。

(中時 )