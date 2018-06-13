MLB》匿名者批哈波 國民總管回嗆：膽小且沒種

哈波被抹黑，今天先發還挨2記觸身球傷退。(美聯社)

友善列印
中時電子報

一名國聯高層昨批評國民的哈波(Bryce Harper)，是個自私且失敗的球員，身手不符合外界給他的高評價，對於這段言論，國民總管瑞佐(Mike Rizzo)替自家球星護航，「像這個國聯高層只敢匿名發聲的行為，根本是膽小且沒種的懦夫行徑。」

哈波今年季後，將成為自由球員，無意外會掀起搶人大戰。《FanRagSports》記者莫瑞(Robert Murray)透露，一名匿名的國聯高層批評哈波，評價過譽，是個只顧自己、不顧球隊的失敗球員，甚至直言就算有足夠籌碼，也不會用來搶哈波。

儘管國民未必留得住哈波，但他現在還是國民球員，加上他是瑞佐一手提拔的球星，瑞佐自然不能任由他人批評自家球星。瑞佐表示，這言論最初的想法，就是錯誤的，「哈波是個勝利者，他人生至今都是如此。他拿過新人王、入選5次明星賽，上大聯盟後贏的球，比誰都多。」

瑞佐直言，哈波無論是場內外，抑或場上和場下，都替國民做出極大貢獻，很難理解這樣的球員，為何會被稱為失敗者，「他是冠軍、是勝利者，向來都是如此，之後也會是。瑞佐呼籲，向這類譴責球員，詆毀球員能力、性格及人品，卻不敢署名的人，應該出面替他的行為負責。

哈波打不好、遭人抹黑，但著實禍不單行。國民今天與洋基交手，哈波前兩打席選到保送，5上第三打席被洋基先發「沙胖」沙巴西亞(C.C.Sabathia)觸身球擊中右手肘；8上第四打席，他被中繼的貝騰塞斯(Dellin Betances)打中左腳後，提前退場休息，狀況未明。

(中時電子報)

NBA》死亡五小組合 此戰術一出勇… NBA》巴克利：別被詹姆斯綁架生…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。