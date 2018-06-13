MLB》匿名者批哈波 國民總管回嗆：膽小且沒種

2018年06月13日 11:30 中時電子報 蔡銘仁

一名國聯高層昨批評國民的哈波(Bryce Harper)，是個自私且失敗的球員，身手不符合外界給他的高評價，對於這段言論，國民總管瑞佐(Mike Rizzo)替自家球星護航，「像這個國聯高層只敢匿名發聲的行為，根本是膽小且沒種的懦夫行徑。」

哈波今年季後，將成為自由球員，無意外會掀起搶人大戰。《FanRagSports》記者莫瑞(Robert Murray)透露，一名匿名的國聯高層批評哈波，評價過譽，是個只顧自己、不顧球隊的失敗球員，甚至直言就算有足夠籌碼，也不會用來搶哈波。

儘管國民未必留得住哈波，但他現在還是國民球員，加上他是瑞佐一手提拔的球星，瑞佐自然不能任由他人批評自家球星。瑞佐表示，這言論最初的想法，就是錯誤的，「哈波是個勝利者，他人生至今都是如此。他拿過新人王、入選5次明星賽，上大聯盟後贏的球，比誰都多。」

瑞佐直言，哈波無論是場內外，抑或場上和場下，都替國民做出極大貢獻，很難理解這樣的球員，為何會被稱為失敗者，「他是冠軍、是勝利者，向來都是如此，之後也會是。瑞佐呼籲，向這類譴責球員，詆毀球員能力、性格及人品，卻不敢署名的人，應該出面替他的行為負責。

哈波打不好、遭人抹黑，但著實禍不單行。國民今天與洋基交手，哈波前兩打席選到保送，5上第三打席被洋基先發「沙胖」沙巴西亞(C.C.Sabathia)觸身球擊中右手肘；8上第四打席，他被中繼的貝騰塞斯(Dellin Betances)打中左腳後，提前退場休息，狀況未明。

(中時電子報)