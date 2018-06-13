臺北大空襲73周年 臉書粉專誤導你的真相

2018年06月13日 12:09 中時電子報 喻華德

臉書藝術粉絲專頁「Tseng Feng Art」在5月30日發布「當空襲警報響起-73年前的台北大空襲」的文章，稱民國34年5月31日，美軍第五航空軍動117架B-24重轟炸機，造成臺北有3000多人死亡，該專頁稱「日本戰敗後，中華民國來到臺灣，而這段歷史就被國民黨刻意的抹去。歷史課本不教，只強調另一方的抗日戰爭…」。對於臉書和網路上層出不窮的「國民黨不教你的歷史」，專精戰史的軍事雜誌《航空最前線》在臉書發文從專業角度解析究竟該粉專宣稱的內容是否屬實。

從民國104年紀念二戰勝利70周年開始，就有許多臺北大空襲為主題的漫畫、動畫作品，甚至於遊戲上市。表面上，這些人的動機是要紀念死在美軍空襲下的臺灣同胞，可實際上卻是在譴責「國民黨是美國人轟炸臺灣的幫兇」，或「國民黨誤導人民二戰轟炸臺灣的是日本，讓人民不知道這段美國空襲臺灣的歷史」。

如同日本人操弄廣島與長崎原爆一樣，悼念死難者只是一種形式，真實的目的是要煽動對美國或者國民黨的仇恨。今年也一如以往，在網路上出現了這張由網友Tseng Feng Art繪製與分享的藝術作品，強調在台北大空襲那天，美軍第5航空軍如何以俯衝轟炸的方式來掃射臺灣人的。凡是對二戰軍機有基本常識的人，應該都知道B-24「解放者」式轟炸機並非為俯衝轟炸而設計。

民國34年，臺灣周邊空域的制空權已經為美軍所掌握，但不代表日軍沒有防空火力。B-24快速低飛的結果，就算不被自己的重量給拖到地面上墜毀，也有可能遭到日軍防空砲兵擊落。關於B-24轟炸機執行轟炸任務的情形，由以美國國家檔案館館藏轟炸香港的歷史照片，主要以高空水平投彈為主。B-24炸彈是掛仔在內部彈艙中，因此不會像俯衝轟炸機一樣俯衝投彈。

B-24解放者轟炸機轟炸香港，是採高空水平投彈的方式轟炸。非粉專所繪低空投彈。（圖/美國國家檔案館，《航空最前線》雜誌提供）

一位抱著小孩逃竄的婦女，能夠在煙霧瀰漫的情況下，清楚辨識到轟炸自己的飛機是B-24解放者，也是非常奇怪。就《航空最前線》主編許劍虹個人的瞭解，當時絕大多數的臺灣人，都誤以為轟炸臺灣的是B-29超級空中堡壘。未接受過敵我識別教育的臺灣婦女，若能馬上判斷出轟炸的是B-24，實在是超乎常理。

討論完技術問題以後，接著討論美軍轟炸臺灣是否有其正當性。在日軍偷襲珍珠港的同時，日本海軍航空隊亦從臺灣南部發動了對美國殖民地菲律賓的空襲行動。開啟整場太平洋侵略戰爭的是日本，光是從「報復」的角度來看，美軍就已經有滿滿的正當性。更何況到了戰爭末期，日本把臺灣建設成神風特攻隊的基地，請問要反攻硫磺島與沖繩的美軍有什麼理由跳過臺灣不轟炸佔領臺灣的日軍？

而從現實政治的角度來看，國民黨從未講過二戰時轟炸臺灣的是日本。會做出這樣論述者，「大多數都是自己沒有去讀書，或者無中生有出來的結果而已」。如果仍然無法說服的話，只要看兩蔣時代的教科書，就可以證明《航空最前線》的論述是否正確。《航空最前線》指出，中華民國政府確實沒有詳細介紹美軍轟炸臺灣的歷史，但是最主要還是顧慮到與美國的外交關係。

第八航空軍博物館的B-24轟炸機，自英國英格蘭諾福克希斯洛起飛，轟炸納粹德國煉油廠的模型。臺灣在日據時代受日本統治，日本為軸心國成員，且發動珍珠港事件偷襲美國，軸心國挑起戰爭，佔領地因此遭同盟國國轟炸，問題出在國民黨教育不交？散布扭曲歷史以謀取政治利益，恐怕只會讓臺灣更難走出去。（圖/中時電子報編輯喻華德攝 103年7月4日）

過度宣揚臺北大空襲，最終的結果必然是導致美華關係破裂。不要以為自己強調是反國民黨，不是反對美國就沒事。因為長年以來，第二次世界大戰在美國社會上都是一場「沒有爭議，被保守派與自由派都定義為正義之戰」的戰爭。凡是打過第二次世界大戰的老兵，在美國都被視為「最偉大的世代」（The Greatest Generation）。

否定美國的二戰世代，是絕對會讓美國主流社會「凍未條」（閩南語受不了）的。舉一個最知名的案例，1992年在臺灣上演的哥吉拉系列電影《六度空間大水怪》（ゴジラvsキングギドラ），內容就因為出現二戰美軍遭到醜化（日軍則被美化），在美國被長期禁止放映。等到1999年，三星版哥吉拉，也就是酷斯拉上演之後，這部違反了美國政治正確的電影才被重新批准上映。

今天在臺灣，無論是哪個政黨執政，都無法忽視來自美國的支持，否則昨天美國在臺協會的落成典禮，也不會出現臺灣政治人物不分黨派集體捧場的場景。《航空最前線》指出，年輕世代不懂這背後的利害關係，但想要用「扭曲的歷史與煽動仇恨來追求政治利益」，最後可能會搬石頭砸自己的腳。長期發展下去的結果，只會讓中共找到理由，證明臺灣的人民都是「軸心國新納粹」餘孽，不僅十分不利，恐怕更會嚴重斲傷中華民國的國際形象，讓臺灣更難走出去。

(中時電子報)