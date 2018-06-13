堅持理想 醫生花10年時間蓋出自己也想住的護理之家

2018年06月13日 11:32 中時 呂妍庭

約翰樂活護理之家的餐點盡量保持食物原貌。（呂妍庭攝）

李長鴻打造的護理之家，為強化住民身體機能，復健設備能讓失能長輩不用動就能達到運動效果。（呂妍庭攝）

開業醫師李長鴻打造的護理之家，為強化住民身體機能，復健設備能讓失能長輩不用動就能達到運動效果。（呂妍庭攝）

為打破不少台灣老人等吃、等睡、等死的「三等公民」處境，開業醫師李長鴻在友人支持下，花了10年時間在中埔鄉打造一間自己也想住的護理之家，除空間、設備規畫貼近人性外，還特別採用了國際標準，坡度15度的逃生斜坡道，這項護理之家罕見設計，連消防單位都驚嘆，已向院方預約，將在安養院舉辦消防演練。

本身有虔誠信仰的李長鴻在嘉義市行醫多年，看盡生老病死，發現台灣人口高齡化嚴重，但許多長者的老年生活並不愉快，失能老人甚至只剩下「等待」，和同是醫生的太太梁璇決定蓋一間能讓人樂活人生下半場的家，並獲得多位友人資金支持，從購地到開張營運，約翰樂活護理之家走了10年。

李長鴻說，為蓋出理想中的安養院，他走訪世界各國取經，才規畫出夢想藍圖，不僅把自己的醫療專業導入經營，也派員工前往日本大型安養院觀摩學習，師學他國經驗，做出差別化服務，包括購入醫學中心或醫院等級的律動復健器材，或是餐點盡量保持食物原貌、照顧服務員陪同共餐，讓長者有與家人共食的溫馨氛圍。

有別一般安養機構盡可能以床位填滿空間， 對住居安全特別講究的李長鴻比照國際標準設置逃生斜坡道，一旦遇到火災，病床和輪椅可直接順著緩坡從3樓一路下滑到地面，力求最少人力在最短時間內疏散多人的逃生目標。

另國外研究指出，噪音是誘發失智症原因之一，護家採光明亮，臥床的住民也可一覽戶外田野風光，前後都有花園，前方中庭花園種植了羅漢松、落羽松、櫻花及多種台灣本土蜜源植物等；後方療癒花園有小河、藝術裝置等，以及彩繪牆壁讓長輩DIY塗鴉，為防止住民走失，還設計了單一進出動線，是休閒散步的好去處。

李長鴻說，雖然護理之家是私人機構，為配合政府推行長照政策，日後院內設施也會適時開放給社區居民使用，營造與社區共生的家園情境，「這就是我老了想住的地方」。

(中時 )