退休師年資補償金不一致 明年6／30前退可全拿之後一毛都沒

全教總今天召開記者會，要求對公立學校教師的「年資補償金」標準應該一致。（林志成攝）

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公立學校教職員年金改革制度7月1日上路，對於年資補償金部分，出現明年6月30日前退休者可以一次全部領取，但之後退休者則一毛錢都沒有的不公平現象。全國教師工會總聯合會今天要求立法院臨時會時修法改正，讓補償金制度一致化，才不會造成老師搶退。

公立學校教師的退休制度，85年2月1日前是教師無需提撥的「恩給制」，但之後則採相對提撥的「儲金制」，新舊制度有所不同。

公校老師的退休金若包含新舊制年資，舊制前15年，每年的給付率是本俸的5％，而新制改為本俸的4％，為了補償這1％的差額，因此對於70年至84年間進入公立學校任教的老師，就設計出「補償金的制度」，若是一次領，則是本俸乘以不足的年資；如是月領則是一次補償金乘以0.2，領終身。

不過在這次年金改革中，對於「年資補償金」所訂的條文，卻出現明年6月30日以前退休者，可以結算金額，一次全部領取；但對於之後退休者，則完全取消，一毛錢都領不到。

全教總理事長張旭政表示，年金改革應該要做到合理、公平、標準一致，但改革後的「年資補償金」是已退者全領，未退者全無，這是最大的不公平與標準不一致。以他具有碩士學歷、78年開始擔任老師為例，如果在明年6月30日前退休，可領40萬元補償金，但之後退休則一毛錢都沒有。

全教總法務中心執行長林金財說，年資補償金的發放標準如果不一致，那會造成公立學校教師搶在明年6月30日前退休，將造成教育大衝擊。這次立法院臨時會排入《公立學校教職員退休撫卹條例修正草案》，希望可以將補償金爭議解決。

新北市教育人員產業工會理事長鄭建信表示，這次年改的補償金發放標準不一，政府可以省下的錢不多，但卻失去誠信，實在得不償失。

(中時 )

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