她罵護理師「不專業又白癡」 惹眾怒圍剿開告

一名網友在臉書上大罵護理師白癡。(圖/shutterstock)

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中時電子報
／綜合報導
黃姓女網友直接把護理師姓名公布。(圖/翻攝自靠北護理師臉書)

台灣醫療的「護病比」一直以來都在失衡狀態，常常是一位護理師要照顧7、8位病患，甚至有時候超過10位，因此多半也都會呼籲著大家要有「同理心」體諒醫護人員。但就有一名網友在臉書社團靠北護理師上PO怒罵，她表示自己的父親被一名「不專業又白癡」護理師打了三針，甚至指名道姓的把護理師名字公開，此舉引發網友圍剿痛批「快點吉(告)她」。

一名網友在靠北護理師上PO文，表示自己的父親到高醫就診，其中一名護理師趁她去買飯時，完全沒有解釋的就直接幫她父親打了三次針，且都不是一次成功，等到她回來時護理師早已不見人影，甚至還爆粗口表示「馬的 這女的根本不配在醫院工作，沒看過這麼沒水準的爛人，這種咖才需要被公幹」。

此名女網友的PO被網友罵翻，紛紛痛批「敢為自己討公道就不要關帳號阿，自己也為人兒女還如此尖酸刻薄，如果你女兒是護理師你做何感想」、「一定要提告！別姑息養奸，會越來越多這種人，醫療環境已經很惡劣了，我們要硬起來」、「拜託吉她」、「支持提告提早領年終」、「吉她！嘴巴臭成這樣，麻煩高醫出來保護自己的護理師好嗎！！」、「拜託，吉爆他」。

(中時電子報)

文章來源：靠北護理師 臉書粉絲頁

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