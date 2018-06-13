林聰賢搞不清楚什麼是紅利、務農成本 慘遭網友罵翻

農委會主委林聰賢（左）。（本報資料照片）

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中時電子報
農委會主委林聰賢昨在其臉書上po文表示，豐收，是老天爺賜給農民的紅利。翻攝農委會主委林聰賢臉書

今年天氣炎熱，稻穀豐收，農委會主委林聰賢昨在其臉書上po文表示，豐收，是老天爺賜給農民的紅利，不能讓農民拿不到紅利。農委會今年不會釋出公糧，希望農會能以每百公斤930元保證收購溼度30度內的稻穀。對此，網友批林聰賢說，「花錢消災」、「額外收獲才能稱是紅利，連務農的本錢都回不來了，還說是紅利，這廝實在是有才啊！」。

林聰賢是於昨天在臉書上po文表示，今年稻榖豐收，產量比以往多了一成，但因為颱風、豪大雨預報，許多農民朋友擔心大雨會讓稻子倒伏、發芽，急著搶收而有青割的情況，也連帶影響市場收購行情。農委會知道農民朋友的擔心，擔心其他人的青割影響行情，擔心收購價會不會越來越低，擔心豪大雨是否會毀了心血。

他說，豐收，是老天爺賜給農民的紅利，不能讓農民拿不到紅利。他昨上午立即和農糧署同仁，到台南市、嘉義縣、雲林縣和農會協調溝通，一般農民所慣稱的剩餘糧，也就是公糧收購(含計畫、輔導、餘糧收購共計6200公斤）後的自營糧，溼度30度內的稻榖，能用每百台斤930元來保證收購，今年我們也不會釋出公糧，讓農民朋友的稻穀，能在市場上賣更好的價錢。若遭遇天然災害，農糧署也會立刻啟動災害稻穀收購。請農民朋友放心，不要搶割。

對此，網友說，「為保官位…農委會似乎是動了起來，但提出來的政策幾乎都是花錢消災，要知道這些錢來源不也都是來自於納稅人，這種解決方案根本是治標不治本」，並說，「豐收是農民的紅利？！額外收獲才能稱是紅利，連務農的本錢都回不來了，還說是紅利，這廝實在是有才啊！丟宜蘭人的臉！下台吧！」

還有網友說，「氣象預報明明顯示要下一個多禮拜的雨，林大人有看到嗎？」、「農業一樣要接受市場定律的約束，連自由經濟上基本的供需決定價格都不知道的白痴」。

(中時電子報)

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