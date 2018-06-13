注意！吃藥起紅疹不以為意 當心下一次就休克致死

2018年06月13日 11:33 中時 倪浩倫

林口長庚研究發現，過去8年，我國共有2219人因過敏性休克住院，當中以止痛藥、抗生素過敏佔大宗。（倪浩倫攝）

部分國人有過敏體質，不同於歐美人以食物過敏居多，國人多以「藥物過敏」為主；統計顯示，過去8年，我國共有2219人因過敏性休克住院，食物、藥物比約1：4.3，藥物又以止痛藥、抗生素佔大宗。醫師指，過敏常以皮膚起疹為第一步，若持續使用，依序可能腸胃不適、呼吸困難、甚至血壓下降而休克，未即時急救恐致死，不得不慎。

林口長庚分析健保資料庫發現，2005~2012年間，全台共2219人因過敏性休克而住院，當中有418人是食物過敏、1801人藥物過敏，食物過敏者全數平安，但卻有24名藥物過敏者不幸過世；進一步分析發現，因病住院者當中，無論男女，均以50~59歲佔最大宗、佔比都超過18％，其研究已刊登於國際知名期刊「休克(SHOCK)」。

林口長庚麻醉部一般麻醉科主任柳復兆說，過敏屬於一種體質，當遇到特定過敏原時，從數分鐘到半小時內，便會出現包括皮膚起紅疹、紅斑，噁心、嘔吐等腸胃道不適，咽喉或舌頭腫脹而呼吸困難，甚至會血壓下降而出現休克，一旦未即時急救，嚴重有致死可能。

林口長庚麻醉部部主任余黃平提醒，有過敏體質者，一開始接觸到過敏原，可能僅有皮膚紅紅的輕微現象，常讓人不以為意，但若持續接觸，隨著身體對過敏原產生記憶點，下一次可能就直接以休克的情形爆發；他強調，現在的藥物多含有數種成份，一旦發現身體有異，便應把藥物的仿單抄下，並在下次就醫時告知醫師。

一名20歲少年，日前因車禍導致顏面骨折而送醫，術前自述沒有藥物過敏史，但在接受麻醉藥物後，卻出現過敏性休克，血壓降到無法量測，緊急透過急救才搶回一命，最終發現患者對肌肉鬆弛劑過敏，在調整麻醉藥物後，才順利完成顏面重建手術。

林口長庚藥物過敏中心主任鐘文宏說，就算是在醫學中心，也可能發生手術中的過敏性休克事件，醫療團隊都會立刻搶救，民眾不須擔心；但他提醒，民眾在坊間接受包括抽脂等大手術，一定要注意對方有無配置足量麻醉專科醫師，真的出事時，生命安全才有保障。

(中時 )