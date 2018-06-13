男自稱遭綁架勒索千萬 警：案情疑點待釐清

酒店大廳監視器顯示廖正常談笑，並未被控制行動。（陳鴻偉翻攝）

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廖男哥哥帶錢交給對方，過程也未有呼救、拉扯的情形。（陳鴻偉翻攝）
警方逮捕要錢的黃男等4人。（陳鴻偉翻攝）

廖姓男子向北市警方報案，指稱他上月12日在東區某酒店內，遭人控制行動綁架勒索，他哥哥拿了1000萬才獲釋，大安警局經循線追查，發現內情疑點重重，12日逮捕涉嫌向廖要錢的黃姓、陳姓等4名男子，全案依恐嚇取財、妨害自由等罪送辦。

警方指出，廖男日前曾前往澳門，以投資黃金期貨為由，讓1名澳門籍蘇姓商人投資750萬港幣，但蘇後來血本無歸，黃向警方表示，他當時只賺了3萬港幣的傭金，750萬下落他毫無所悉，但據警方調查，廖男事後曾以「賭場贏錢」為由，申報300多萬港幣匯入台灣。

上月12日晚，廖與2名友人前往東區酒店喝酒，在大廳等包廂時，黃姓、陳姓等4名男子先後現身，指廖涉嫌訛詐蘇姓商人，現在蘇已透過管道在台找廖，黃強調他出面幫廖「擋掉這條」，「不然你現在早就死得很難看了！」並以此為由，要求廖拿出1000萬的「處理費」。

廖後來打電話給哥哥，從自家保險箱拿出千萬餘元現鈔，前往酒店交付，黃男等人才離去，但廖給錢後疑似心有不甘，13日傍晚前往大安警分局，自稱被「擄人勒贖1000萬」，要警方幫忙抓人。

但警方問筆錄時，發現內容疑點重重，全案並非綁架案件，廖發現警方未按他的意思處理，筆錄做到一半逕自離開，跑到台北地檢署再次提告，但檢察官受理後也認為有問題，重新指揮大安警分局調查。

大安警方循線逮捕要錢的黃姓等4男，對方也表示是財務糾紛，且在酒店包廂談事情，廖自願給錢，根本沒有綁架他，警方偵訊後，全案依恐嚇取財、妨害自由等罪送辦，其他疑點正由檢警持續釐清中。

(中時 )

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