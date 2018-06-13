陸生共諜案 檢控：王炳忠4人 違法執行星火T計畫起訴

新黨青年軍成員王炳忠（中）、林明正（左）、侯漢廷（右）出庭作證。（報系資料照黃世麒攝）

友善列印
中時
新黨青年軍成員王炳忠的父親王進步。（報系資料照 黃世麒攝）

台北地檢署偵辦周泓旭陸生共諜案，認定周接受大陸國台辦指示，以資助方式吸收新黨成員王炳忠等人協助運作「燎原新聞網」、「新中華兒女學會」，執行「星火T計畫」，在台發展組織，13日依違反國家安全法發展組織罪嫌起訴王炳忠、侯漢廷、林明正及王父王進步4人，另會計曾琬淨獲不起訴處分。

另周泓旭涉案部分，因併案高院，目前高檢署上訴最高法院中。

另檢方查出，王炳忠等人利用北市中正區同泰精品公司進行地下匯兌，另依銀行法起訴同泰負責人等4人。檢方認定，同泰公司自2010年起至今年4月，總計匯兌金額35億4875萬1078元，犯罪所得6369萬4033元，檢方已查扣1525萬多元，將建請法院依法收收或追徵。

檢調因持續還原周被查扣的電腦、手機，以及搜索王炳忠等人手機訊息，並派員跟監蒐證王炳忠等人，掌握涉案事證，上月陸續約談王炳忠、新黨成員侯漢廷、林明正、王炳忠父親王進步，會計曾琬淨5人到案，訊後依國安法將5人改列被告，並限制出境、出海、住居。

檢調懷疑，周利用新黨「星火T計畫」，結識軍方人員並拓展人脈，訂定分級獎金制度，物色軍方人員並深化交往，以發展組織。林明正提供彭姓、蘇姓、羅姓、丁姓、王姓等5名現退 役軍方友人的年籍資料及合照，侯漢廷另提供邱姓4名現退役軍人資料，被周列為發展組織成果。

檢調懷疑，周在年終工作報告上，記載燎原網站由國台辦全額支持，截至2015年底，啟用資金實到20萬美金，因王炳忠父親保管不慎遺失2萬，目前可用資金有18萬美金，初期網站建設營運所需含房屋購置頭期款約400萬台幣，甚至提及國台辦許諾今後3年每年資助1500至 1600萬台幣由王使用。

(中時 )

陸生共諜周泓旭案 新黨成員王炳忠父子多人被起訴

男自稱遭綁架勒索千萬 警：案情… 外籍移工持改造空氣槍打鳥被逮

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。