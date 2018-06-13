大甲警分局辦捐血 林允德36年捐170次

2018年06月13日 11:46 中時 陳淑娥

台中市大甲警分局舉辦捐血活動，警察同仁1天下來捐出逾1萬cc熱血。（陳淑娥翻攝）

台中市大甲警分局12日舉辦捐血活動，吸引警察同仁及民眾共襄盛舉，勤務指揮中心主任林允德36年以來，已捐血共計170次；交通組巡官張芸榛更在生日當天挽袖，人美心更美！兩人表示捐血次數不代表什麼，救回人命就心滿意足。

大甲警分局為慶祝警察節及展現警察人員熱心參與公益活動形象，12日上午9時至下午4時，在大甲鎮瀾宮後方停車場辦理捐血活動，並致贈捐血者精美贈品，民眾參與相當踴躍，大甲警分局同仁總計捐出超過1萬cc熱血。

林允德自1982年開始，至今36年已捐血共170次，熱心公益表現令在場民眾鼓掌致敬；交通組巡官張芸榛，雖然年初才至大甲警分局服務，平日就有捐血習慣的她，當天正好是她的生日，身為壽星的她更是熱心挽袖，表現出「人美心更美」！兩人均表示，捐血次數不代表自己多了不起，只要有需要的人應急使用，救回人命就心滿意足了。

活動現場，警察同仁、志工及抽血中心人員展現親和力，大甲警分局並播放各項警政工作執行情形宣導短片，包括防詐、反毒、酒後不開車等各項治、交通安全宣導重點工作，積極行銷以強化治安交通之教育意涵。

(中時 )