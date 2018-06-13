消保處調查：釣蝦場7成消防建管不合格

2018年06月13日 11:46 中時 洪安怡

行政院消保處日前會同相關主管機關就47家釣蝦場進行檢測及查核，結果發現在65件蝦類品質中，不合格比率近3成；47家建管及消防不合格比率更高達7成！消保處表示已請各地方政府依法查處，督促業者改善。

消保處年4至5月會同台北市、新北市、桃園市、台中市、台南市、基隆市、彰化縣、屏東縣及宜蘭縣等9地方政府消保官及相關主管機關，對所轄47家釣蝦場所的蝦類衛生安全品質進行抽驗，並針對建築及消防安全進行聯合稽。

本次調查發現，在65件蝦類品質檢測中有14件不符合規定，達29％；其中高達9件是四環黴素類7項（羥四環黴素及4-epimer- oxytetracycline）超過法規標準值0.1ppm，更有1件同時驗出不得檢出的四環黴素。

查核47家建管及消防狀況，其中34家建管不合格，比率達72.3％，未辦理建築物公共安全檢查簽證申報有11家，違建有19家；消防部分有16家不合格，主要為滅火器不符合規定8家及排煙設備不符合規定9家。

此次不合格的業者，截至昨（12）日已有9件改善完畢，其餘仍在改善中，消保處指出，釣蝦場雖大都有通暢出入口，但部分結合電子遊戲場或KTV視聽娛樂場所，拉高公安風險性，故優先查處此類綜合型釣蝦場，亦請中央主管機關督促地方政府加強抽檢釣蝦場的蝦類品質、做好蝦類源頭管理工作。

(中時 )