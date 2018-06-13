悲哀台灣! 50歲在美月領22萬元 回來只剩22K！

2018年06月13日 11:54 中時電子報 徐秀娥 /綜合報導 /綜合報導

悲哀台灣！65歲在美國月領22萬元，回來只領22K！作家洪雪珍爆出真實案例，在台灣職場存在嚴重的年齡歧視，大部份企業不用超過35歲的人，獵才顧問更明白地說，沒有缺是開給50歲以上的中年人，即使是總經理一職都很勉強。洪雪珍認為，少子化快速的情況下，夠聰明的企業應該明白，非用中年人不可。

作家洪雪珍今(13)日在商業周刊刊出一文，提到中老年人在台灣美國的職場待遇有如雲泥之別，呼籲大家重視中年人的就業困境。她說，一位朋友因老邁父母多次進出醫院後，50歲捨棄美國月領22萬元新台幣的工作，返台照顧雙親。但因有外勞分攤照顧，所以他決定找事來做。

台大畢業，在美深造工作就業20幾年，又有電腦建置背景的專業經驗，沒料到，50歲大叔因為英語流利，最後找到薪水只有22K的英文秘書一職，只因他英語說寫流利。

這位朋友在美國有退休金可以定期領取，就姑且拿這薪水當交通費。但他感嘆，台灣好像這二十多年來停止運轉，一片空白，薪水和他出國前的水準似乎差不多。他還說，他在美國拿的薪水，到65歲一樣可領這麼多。

洪雪珍對這位朋友的話半信半疑，結果另一位朋友的親身經驗，讓她終於相信了。另一位女性朋友在美國，因懷孕連生三子而放棄博士課程，做了30年主婦、2年時薪工作，目前差2年就滿60歲，憑這樣的條件，她的日薪竟然可以高達美金450元！

洪雪珍內心波動不已，為何跨個太平洋，都是台灣出生、讀書的中年人，求職際遇及薪水待遇如此天差地別？ 她說自己不想唱衰台灣，也想終老在這塊土地上，她呼籲大家要重視中年人的就業困境。

洪雪珍指出，現在企業還在緬懷過去人口紅利時代，大企業不用超過35歲的人，獵人頭公司顧問更明白說，沒有缺是開給50歲以上的中年人，即使是總經理一職都勉為其難。

這樣的職場用人是否符合實際狀況，從政府的統計數字可看出端倪。這10年來，25～34歲減少64萬人、35～44歲增加26萬人、55～64歲增加100萬人，現在的「人口紅利」落在哪個年齡層呢？洪雪珍說，答案很明顯，越早改變用人觀念的企業，將是搶人大戰的贏家！

(中時電子報)