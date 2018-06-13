新身分證吵翻天 廣告小妹揪出最大罪魁禍首

內政部身分證設計活動設計獎「形｜SHAPE」作品（內政部網頁）

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中時電子報

內政部新身分證設計得獎結果引發爭議，昨（12）日緊急對外召開記者會強調絕無黑箱，就連評審之一的聶永真也跳出來聲援。對此，部落客「廣告小妹」今（13）日指出，這起事件中評審、參賽者都沒有錯，但最令人傻眼的是主辦單位（內政部），「我氣他們頭腦簡單，還自以為民主又透明。」

她今在臉書發文說，身分證改版設計本就不適合公開票選，畢竟這是公眾事務，要考慮太多要素，不是商業設計，而且還不能喊「政治歸政治，設計歸設計」，身分證本身就是政治。

她質疑，主辦單位為了怕被砲，一開始不挑明說「中華民國」將出現在新版身分證上，說什麼「用詞不受限」，讓她不滿表示，「我從前最討厭這種業主，明明是必要元素，卻不寫進 design guideline 裡。」

廣告小妹表示，評審們遵守遊戲規則選出最佳作品，參賽者也是遵守規則，他們每一位都盡力。但反觀主辦單位，直到出事後才撇清，「被罵是能怪誰？只是現在有聶永真擋在那兒當砲灰被網友罵髒話，有問題的是主辦單位，不是評審。」

對於新身分證設計得獎結果掀起負面社會輿論，她認為，投票網友不高興是有跡可循，網友們之所以會誤會規則，也是內政部誤導之下造成，「當初究竟是誰宣傳活動時說什麼『這次不是誰說了算』？」

(中時電子報)

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