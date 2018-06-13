聯合聲明好空洞！紐時：金正恩把川普玩弄股掌間

2018年06月13日 11:53 中時電子報 蔡萱

儘管美國總統川普12日不斷表達與北韓最高領導人金正恩會面的成果豐碩，以及十分滿意美朝領導人超乎預期的簽定了聯合聲明，當中北韓承諾要完全去核化。不過對此聲明外界多不看好，因為其實聲明中並沒有強制北韓去核的效力，而且川普還要為此停止美韓聯合軍演，似乎是場不划算的交易。

美國《紐約時報》評論指出，不僅聯合聲明對北韓做出了廣泛的讓步，包括提供金正恩安全保障、提供金正恩政權的合法性。更大的讓步，則是川普在記者會上稱要對停止美韓聯合軍事演習。

川普在峰會後的記者記者會上，充滿自信的說：「北韓願意去核化」，看起來十分相信自己完成了一份厲害的協議，不過其實讓步都是川普做出的。金正恩為換取美國這些重大讓步付出的其實不多，他只是重申了北韓自1992年以來反覆要去核化的宣言。

這份聯合聲明中，最值得令人注意的部分就是它沒有包含的內容。當中沒有有提到北韓凍結核原料的計劃、沒有提及摧毀任何洲際彈道導彈、沒有允許檢查人員重新檢核，也沒有關於北韓完全去核化的計畫及時程，甚至沒有明確的承諾永久停止核武器或遠程導彈的測試。

《紐時》也認為能促成這次峰會，已經讓金正恩是個贏家，他成功完成了70多年來美朝領導人的首次會面，這是過去他的父親與祖父辦不到的事。並且以北韓的核武為籌碼，在國際舞台上被與美國總統平等對待。

再加上雖然川普稱美國將會維持對北韓的制裁，但川普已經延緩了新一輪的制裁，而且美朝峰會的成功舉行，預料也將讓其他國家放鬆對北韓的制裁。

雖然就像川普在記者會上所說，對於該如何確保北韓會去核化，他稱未來還有很多無法預期的事情可能發生，現在重要的是他與北韓簽下了聯合聲明。然而底線是如今沒有跡象顯示金正恩要準備放棄核武，川普也沒有取得向伊朗和協議一樣的進展，該協議讓伊朗銷毀了98%的濃縮鈾。

川普在川金會這場賭局上，憑藉著自己充滿自信的個性與談判能力，但外界懷疑朝鮮半島局面根本毫無改變，就跟過去一樣，平壤主要靠威脅毀滅世界的能力生存，金正恩將不願放棄這個籌碼。

(中時電子報)