蔡習會？新勇哥：蔡英文謹小慎微 怕重挫兩次大選

2018年06月13日 12:29 中時 曾薏蘋

川金會創下歷史性的一刻，前總統陳水扁在臉書「新勇哥物語 」中提到，「川金破冰峰會之後會是蔡習會嗎？」勇哥認為，殷鑑不遠。馬習會也是兩岸領導人歷史性的一握，但2個月後大選，國民黨遭逢雙輸也是歷史性。以蔡總統個性的謹小慎微，加上保守有餘開創不足的內閣，生怕重挫2018、2020大選，「與其期待破冰的蔡習會鐵定破局，不如去規劃可以團結台灣的國民兩黨領袖高峰會！？」

至於中國的角色？勇哥表示，當然沒有缺席。會前習金多次密會，如果沒有習近平的首肯同意，諒金正恩也不敢違逆中國老大哥去私通美國！未來在續推北朝鮮非核化的和平落實，中國不可能沒有角色地位。金正恩在美中兩強間左右逢源力求生存，自可預期。

陳水扁的「新勇哥物語」今天以川金會帶來的台灣政局及世界局勢；勇哥指出，被小布希定位為邪惡軸心的北朝鮮新領導人金正恩，以34歲之齡，能跟全世界最大強國，已經72歲的美國總統川普平起平坐，這是金正恩以小博大，在不對稱戰爭的國際舞台靈活折衝，總算嶄露頭角，受到舉世矚目。

勇哥說，川普也不遑多讓，在隨時可能引爆核戰的朝鮮半島終於可以拆除引信，解除危機，帶來和平曙光，毋寧是川普上任一年半來的卓越外交成就。比沒做什麼的前任總統歐巴馬更有資格榮獲諾貝爾和平獎，也為2020連任總統奠定堅實的基礎。

至於南韓文在寅總統，勇哥則認為，文是促成這次川金峰會順利圓滿舉行的媒合功臣，國內聲望達到新高紀錄。新加坡提供歷史性的峰會場地，維安100%零意外的確保峰會成功，也是功不可沒。

至於台美關係，勇哥表示，台美實質關係有無真的提升，今年8月蔡總統將出訪南美洲唯一友邦巴拉圭，勢必要經過美國，屆時是過境還是訪問？是否能到紐約、華府？將是《台灣旅行法》立法通過後最大的測試指標。

(中時 )