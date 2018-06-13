影》左手二頭肌腱斷裂 老虎強打卡布瑞拉報銷

卡布瑞拉(右)左手二頭肌腱斷裂，本季宣告報銷。(美聯社)

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中時電子報

老虎今(13日)4比6不敵雙城，更慘的是，他們的當家主炮米蓋卡布瑞拉(Miguel Cabrera)打了一個打席，就因左手二頭肌不適傷退，結果檢查發現，卡布瑞拉二頭肌腱斷裂將動手術，宣告整季報銷，對戰績不理想、31勝37敗暫居美聯中區第三的老虎來說，無疑是個重傷害。

此役卡布瑞拉擔任3棒一壘手，首打席選到1保送；接著3下第二打席，球數1好1壞時，他鎖定一記外角滑球攻擊，揮了個大空棒，放掉右手、左手隨揮棒帶到身體後方，接著隨即把棒子往旁邊一扔，痛苦的壓住左手。接著卡布瑞拉主動到場邊，跟防護員溝通幾句後，直接退場。

卡布瑞拉美國時間5月4日，才因右腳拉傷進傷兵名單，6月1日剛傷癒復出；孰料，他6月才打了12場球，這回再度受傷，卻是球季被迫提前結束。連同此役，35歲、大聯盟生涯走到第16個球季的卡布瑞拉，出賽38場打擊率2成99、上壘率3成95、長打率4成48，另有3轟、22分打點。

(中時電子報)

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