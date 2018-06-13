王炳忠案 北檢：王以「書」為幣值代稱 「一本」1萬元

陸生共諜周泓旭案今獲重大進展，新黨成員王炳忠父子等4人被起訴。(中時資料照)

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新黨青年軍王炳忠等人被控違反國安法案，台北地檢署查出，王炳忠等人涉收受國台辦政黨局、上海市對外聯絡辦公室趙姓、崔姓官員等人資助，在台建立「星火祕密小組」及「星火T計畫」，吸收軍方及青年發展組織。王炳忠等人與對岸聯絡時，以「書」作為幣值代稱，「一本」為100張現鈔，為1萬元。

檢方查出，王炳忠自2014年12月起收受國台辦資助，王炳忠3人及周泓旭各有代號，王炳忠等3人為1至3號，周為4號，1至3號各有不同任務，各須單獨各向4號周男回報進度。

其中，「星火祕密小組」及「星火T計畫」是不同組織，前者以王炳忠及周泓旭4人為核心，以吸收軍事人員為「關鍵朋友」， 給予定期獎金。另後者則對軍方人員進行心戰思想，軍方人脈資源掌握。

其中，林明正自2015年至去年收集5名軍方人士資料回報，另侯漢廷擔任「燎原新聞網」編審，自2015年至去年收集4軍人資料，並提供文件給周泓旭。

王炳忠收到國台辦人民幣或美金資助後，到同泰精品兌換成新台幣，匯至自己帳戶以及父親王進步的「中華代天文教拓展協會」帳戶，作為「燎原新聞網」營運、購屋房貸每月4萬6000元、相關工作人員每月數千至數萬元薪酬及獎金。

王炳忠到案後，否認受國台辦資助，辯稱資金是向女友借款，以及在大陸出版書籍所得，但檢方發現，王與女友是2016年才交往，且王與陸方出版商聯絡時曾提及「書若賣不好，要自己買」，認定資金並非向女友借款及出版書籍所得，不採信王的說法。

(中時 )

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