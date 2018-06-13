說法兜不攏？徐弘庭爆政風處報告點出吳音寧3大缺失

2018年06月13日 12:12 中時 陳燕珩

北市政風報告針對吳音寧使用業務推廣費送菜給社福團體一事進行調查，報告點出處理缺失。(議員徐弘庭提供)

北農總經理吳音寧2月用業務推廣費購買蔬菜送彰化溪州鄉，遭各界質疑圖利家鄉，有議員要求北市政風處進行政風調查，報告已出爐，議員徐弘庭指出，政風處發現北農送菜前未廣泛詢問各社福團體，與吳音寧說法有落差，且沒要求單位提供相關單據，送溪州鄉也是因個人經驗及地緣關係的決定，吳明顯說謊、不適任。

徐弘庭今早受訪表示，政風處日前針對議員書面質詢，對「台北農產運銷公司、吳音寧總經理有關業務推廣費使用及核銷」做政風調查，最新報告已出爐。日前面對送菜爭議，吳音寧曾在臉書解釋，2月27日送菜當天，有請團隊緊急連絡相關社福團體，同時透過市場處吉龍糧署發布消息，請相關團體來第一果菜市場載菜。

不過政風調查發現，北農團隊除台灣食物銀行聯合會外，並無主動聯絡其他民間團體。另市場處並無發佈相關消息，農糧署則僅提供可供發布消息之管道，這些都與吳臉書所稱「透過市場觸及農糧署發佈之消息」語意有落差。

另外該案受贈團體有大同育幼院等10個，報告指出，北農僅就該團體予以登記並致電核對，並無要求提供相關單據，且選擇贈送彰化縣溪州鄉之民間團體，是吳總經理基於個人經驗及地緣關係的決定。

徐弘庭說，政風報告等於是間接打吳音寧的臉，表示吳在臉書的發言說謊，即便業務推廣費的使用沒有違法，但明顯有疏失。他認為，吳作為公營事業的經理人，分際拿捏上非常不妥，明顯不適任，若政風處沒有進一步動作，會將該案送監察院糾正，也盼市府和農委會不要再姑息吳音寧。

不過政風處長沈鳳樑表示，這件事沒有任何違法之處，北農提供的送菜量也完全吻合，只是在程序處理上有些小疏失，吳總經理語意表達上有些出入，該報告是協助將事實情況具體描述清楚，報告有依程序有送市府核閱，應該只到副市長層級，市長是否看過不清楚，不過因為該案無違法之處，後續不會有任何處置。

(中時 )