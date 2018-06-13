台中知高橋通車 房市迎來跨區商機

2018年06月13日 12:03 中時 盧金足

台中市五權西路，跨越筏子溪，連通市區與嶺東、工業區的「知高橋改建工程」，第一、二階段作業近日已完工，且開放雙向部分車道通車!拓增為8線的雙向車道，可乘載之車流量升級，將有助緩解尖峰車潮，提升往返市區的便利性及流暢度；嶺東受惠，房市迎來跨區商機。

銜接有國道、台74線，屬進出台中市中心的重要門戶，也是市區往來嶺東與工業區重要道路的「知高橋」，由於座落於五權西路交流道車流交會處及筏子溪瓶頸點，交通車流量大，易有塞車問題，因此於104年動工改建。

歷經3年減少橋墩、抬高橋面、增加車道等防洪及交通的橋梁施工，至今第一、二階段已完工，開放雙向部份車道通車，預計今年7月中旬將可全線通車。改建後的「知高橋」。

受惠車道擴增利多，「知高橋」車流往返將更為順暢，嶺東交通便利性提升，房市也跟著迎來正面商機。地利之宜的嶺東特區，位處台中工業區、精密科技園區、中部科學園區形成的「黃金科技走廊」，鄰近台74線、國道一號，有向上路、五權西路等兩條台中主要道路貫穿，且區內學區、機能應有盡有，一向是許多工業、科技業的白粉領族、小家庭等自住客群的購屋指標。

如今隨著「知高橋」完工通車，與七期及單元二僅有一橋之隔的嶺東特區，將可更輕鬆共享雙核心生活圈地段之機能，相對親民的房市價格也將有望磁吸更多跨區自住、置產客源進駐，因此備受看好。

嶺東特區近年房市熱絡，新成屋市場去化穩定，包括「君臨」、「嶺匯」、「品閣」，而麗寶、宥全、建義等建商今年陸續推出的預售新案則以「首購型」為主，與新成屋市場做區隔。隨嶺東房市朝向小宅化發展，區內中坪數規劃的「換屋型」也漸為之稀有而搶手。

其中，屬「換屋型」規劃，位於嶺東新成屋坤悅「君臨」，戶戶邊間、棟距採光優，兼具高空間運用效能、實用性及適居性，市場高度詢問。

(中時 )