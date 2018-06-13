小英護航吳音寧 丁守中：總統亂政

(圖／姚志平攝)

友善列印
中時電子報
綜合報導

北農總經理吳音寧爭議不斷，今天更將被台北地檢署傳喚，但也獲得蔡英文總統與執政黨全力背書聲援。國民黨台北市長參選人丁守中則批評，吳音寧作為空降部隊，原本就是民進黨跟台北市長柯文哲合謀的政治酬庸產物，只是總統放著國家大事不顧，卻下令「組織一個團隊」來護航一個沒經驗的「神隱少女」總經理，也算是「總統亂政」。

他也說，蔡總統自己表現也很落漆，成績單滿江紅，根據媒體民調，不支持度過半、滿意度不滿三成，不知為吳音寧的背書還剩多少公信力？同時包括外交斷交、老兵年金、燃煤空汙、缺電等重大危機，小英政府都缺乏一個專業團隊來確保政策執行，為何反倒要組織團隊來護航三級單位的童子軍總經理？

丁守中今早在臉書PO文做了以上表示，他也質疑，以蔡總統的高度，居然要去背書一個台北市長轄下，離總統府三個層級單位的北農總經理，如此不對等，也再次證明吳音寧的人事任命的確是政治酬庸。

丁守中也說，吳音寧是否是一個人才，無須武斷論定。但她的公職生涯，只擔任過鄉公所秘書，專業經理能力根本不足，並不是造福農民實至名歸的人選，這些也是客觀事實。

他並表示，民進黨的問題在於讓完全不適任的人坐領高薪，如果吳音寧願意蹲二年北農公司擔任課長，歷練基層，再當二年北農公司經理，了解果菜批發管理實務，了解農民辛苦，然後，再二年歷練副總經理，了解政策，練習看財務報表。或許民眾的反彈也不會那麼大。

(中時電子報)

說法兜不攏？徐弘庭爆政風處報告… 民國黨捐4億要國民黨提名楊文科…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。