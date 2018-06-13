民國黨捐4億要國民黨提名楊文科？李哲華：不實說法

友善列印
中時

國民黨新竹縣將提名新竹縣副縣長楊文科，讓民調領先的國民黨立委林為洲今天上午掉下男兒淚。外傳民國黨籍的科技業大老宣明智等人拜會國民黨主席吳敦義時承諾捐四億換取國民黨提名楊文科來禮讓民國黨主席徐欣瑩當選縣長。國民黨組發會主委李哲華今表示，「如果有任何人或單位團體，用不實說法汙衊國民黨提名工作，國民黨一定立即提告，以司法訴訟求取黨的形象與清白。」

林為洲今天上午在立院受訪時講話激動哽咽，「我要退縮？被摸頭？還是去交換條件，進而退選？那我們會給台灣公民社會留下甚麼訊息？面對不公不義的初選過程，輿論至今仍猛烈批判，雖然黨中央仍是不改其志，但我仍會堅持制度！義無反顧！」

林為洲指出，他將自己做民調，過程歡迎各界監督，若全民調支持度沒有辦法贏對方超過誤差範圍，將宣布全力支持黨中央徵召的人選，且願意擔任任何職務輔選。

國民黨中常會今天預期將通過提名楊文科參選新竹縣長，李哲華表示，這是考量到對手可能擁有的票源來源等，經過各項評估後認為最適合的對象是楊文科，他最符合相關勝選要件。外傳提名楊之後還會與徐欣瑩做二階段整合，李則表示，「這是假新聞，毫無所悉，從未接觸過。」

前立委孫大千在臉書上質疑這樣的提名方式，並認為如果新竹縣國民黨選輸了，黨主席及修改規定的中常委都應該辭職下台負責。李表示，國民黨有其傳統，選舉是由中央提名協調小組送交中常會由中常會授權，勝負由中央提名協調小組一肩扛起，沒有其他可以談的，如果現在有心思在這上面，不如發揮各自力量 共同贏得黨的勝選才是最重要。

李哲華強調，新竹縣是處於「協調階段」，協調不成才要初選，常會通過臨時動議 ，排除適用第五條公開初選，希望中央提名協調小組擔負責任，訂定最有勝選的策略因應，提名協調小組只好承擔責任，到新竹縣地方廣徵民意，向提名審核委員會與常會做深入報告與建議提名的工作。

李哲華也說，林為洲的感受他們可以理解，林為洲從頭到現在 都說不會脫黨參選，表示深愛國民黨，願意與大家奮鬥，就沒有分裂問題。

(中時 )

小英護航吳音寧 丁守中：總統亂… 放寬里基建與活動費　侯友宜允諾…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。