民國黨捐4億要國民黨提名楊文科？李哲華：不實說法

2018年06月13日 12:21 中時 周毓翔

國民黨新竹縣將提名新竹縣副縣長楊文科，讓民調領先的國民黨立委林為洲今天上午掉下男兒淚。外傳民國黨籍的科技業大老宣明智等人拜會國民黨主席吳敦義時承諾捐四億換取國民黨提名楊文科來禮讓民國黨主席徐欣瑩當選縣長。國民黨組發會主委李哲華今表示，「如果有任何人或單位團體，用不實說法汙衊國民黨提名工作，國民黨一定立即提告，以司法訴訟求取黨的形象與清白。」

林為洲今天上午在立院受訪時講話激動哽咽，「我要退縮？被摸頭？還是去交換條件，進而退選？那我們會給台灣公民社會留下甚麼訊息？面對不公不義的初選過程，輿論至今仍猛烈批判，雖然黨中央仍是不改其志，但我仍會堅持制度！義無反顧！」

林為洲指出，他將自己做民調，過程歡迎各界監督，若全民調支持度沒有辦法贏對方超過誤差範圍，將宣布全力支持黨中央徵召的人選，且願意擔任任何職務輔選。

國民黨中常會今天預期將通過提名楊文科參選新竹縣長，李哲華表示，這是考量到對手可能擁有的票源來源等，經過各項評估後認為最適合的對象是楊文科，他最符合相關勝選要件。外傳提名楊之後還會與徐欣瑩做二階段整合，李則表示，「這是假新聞，毫無所悉，從未接觸過。」

前立委孫大千在臉書上質疑這樣的提名方式，並認為如果新竹縣國民黨選輸了，黨主席及修改規定的中常委都應該辭職下台負責。李表示，國民黨有其傳統，選舉是由中央提名協調小組送交中常會由中常會授權，勝負由中央提名協調小組一肩扛起，沒有其他可以談的，如果現在有心思在這上面，不如發揮各自力量 共同贏得黨的勝選才是最重要。

李哲華強調，新竹縣是處於「協調階段」，協調不成才要初選，常會通過臨時動議 ，排除適用第五條公開初選，希望中央提名協調小組擔負責任，訂定最有勝選的策略因應，提名協調小組只好承擔責任，到新竹縣地方廣徵民意，向提名審核委員會與常會做深入報告與建議提名的工作。

李哲華也說，林為洲的感受他們可以理解，林為洲從頭到現在 都說不會脫黨參選，表示深愛國民黨，願意與大家奮鬥，就沒有分裂問題。

(中時 )