五星縣市長九連霸、花蓮縣長傅崐萁全台第一人

圖片說明：獲得五星九連霸的花蓮縣長傅崐萁接受頒獎，站在其他四位得獎縣市長的最中間。（花蓮縣政府提供）

友善列印
中時電子報
綜合報導

《遠見雜誌》11日舉行2018五星縣市長贈獎典禮，花蓮縣長傅崐萁以77.2％的施政滿意度與75.4的施政分數，再次蟬聯五星殊榮，並且榮獲5星九連霸，創下全台紀錄！傅崐萁率局處首長北上受獎及分享施政理念，並將榮耀歸功於縣政團隊與縣民。

頒獎典禮上，傅崐萁在眾人的掌聲中從遠見雜誌創辦人高希均教授手中接下獎座，成為全台首位5星九連霸的縣市首長。遠見雜誌創辦人高希均教授表示，自13年前開始辦理縣市長施政滿意度評比，本年度得知這5縣市獲獎時，內心充滿認同，尤其像是花蓮等偏鄉縣市，資源相當有限，唯有首長努力付出，才能創造奇蹟，傅縣長竟然能連續榮獲九次5星殊榮，實在難能可貴。

傅崐萁表示，很榮幸代表花蓮鄉親接受表揚，執政路上雖然風雨交加，但是花蓮鄉親與執政團隊攜手同行，由困境中一路走來，共同締造了今天的成果。他也感謝妻子徐榛蔚立委的陪伴支持，也肯定《遠見雜誌》舉辦這項調查，讓地方政府得以相互學習、切磋，進而提升施政效能。

圖片說明：花蓮縣長傅崐萁在頒獎典禮上，感謝妻子立委徐臻蔚（右）的支持與鼓勵。（花蓮縣政府提供）

本次調查同時評鑑各縣市八大面向的施政績效，並且深入檢測地方政府競爭力。花蓮縣在警政治安、道路交通層面進步比例，分別達到36.9%與52.7%，進步幅度全台最高；另外在消防及公共安全與教育這兩方面，進步幅度也分別排名第二、三，表現亮眼。整體而言，縣府以創新思維結合政策的施政成績，顯然備受花蓮鄉親肯定。

傅崐萁在會中暢談施政經驗，並對花蓮今後發展充滿信心，但是他對台灣的未來卻相對悲觀。他表示，台灣人民非常優秀，有深厚的底蘊、價值，以及亞洲數一數二的人均素質，但是今天的台灣價值卻是從民主到民粹、謠言與謊言治國，讓台灣不斷沉淪，成為台灣進步的最大阻礙。1990年台灣的GDP約是大陸的45%；但是到去年統計，只約是大陸4.6%，從90年至去年，大陸進步速度為台灣的10倍之多，雙方消長實在令人憂心。他希望媒體都應堅持台灣價值，別讓台灣人民看不見未來。

（花蓮縣政府廣告）

(中時電子報)

無障礙計程車計劃成效不彰 監委… 果農笑了！芬園鄉農會全面收購黑…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。