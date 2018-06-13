五星縣市長九連霸、花蓮縣長傅崐萁全台第一人

2018年06月13日 12:16 中時電子報 綜合報導

《遠見雜誌》11日舉行2018五星縣市長贈獎典禮，花蓮縣長傅崐萁以77.2％的施政滿意度與75.4的施政分數，再次蟬聯五星殊榮，並且榮獲5星九連霸，創下全台紀錄！傅崐萁率局處首長北上受獎及分享施政理念，並將榮耀歸功於縣政團隊與縣民。

頒獎典禮上，傅崐萁在眾人的掌聲中從遠見雜誌創辦人高希均教授手中接下獎座，成為全台首位5星九連霸的縣市首長。遠見雜誌創辦人高希均教授表示，自13年前開始辦理縣市長施政滿意度評比，本年度得知這5縣市獲獎時，內心充滿認同，尤其像是花蓮等偏鄉縣市，資源相當有限，唯有首長努力付出，才能創造奇蹟，傅縣長竟然能連續榮獲九次5星殊榮，實在難能可貴。

傅崐萁表示，很榮幸代表花蓮鄉親接受表揚，執政路上雖然風雨交加，但是花蓮鄉親與執政團隊攜手同行，由困境中一路走來，共同締造了今天的成果。他也感謝妻子徐榛蔚立委的陪伴支持，也肯定《遠見雜誌》舉辦這項調查，讓地方政府得以相互學習、切磋，進而提升施政效能。

圖片說明：花蓮縣長傅崐萁在頒獎典禮上，感謝妻子立委徐臻蔚（右）的支持與鼓勵。（花蓮縣政府提供）

本次調查同時評鑑各縣市八大面向的施政績效，並且深入檢測地方政府競爭力。花蓮縣在警政治安、道路交通層面進步比例，分別達到36.9%與52.7%，進步幅度全台最高；另外在消防及公共安全與教育這兩方面，進步幅度也分別排名第二、三，表現亮眼。整體而言，縣府以創新思維結合政策的施政成績，顯然備受花蓮鄉親肯定。

傅崐萁在會中暢談施政經驗，並對花蓮今後發展充滿信心，但是他對台灣的未來卻相對悲觀。他表示，台灣人民非常優秀，有深厚的底蘊、價值，以及亞洲數一數二的人均素質，但是今天的台灣價值卻是從民主到民粹、謠言與謊言治國，讓台灣不斷沉淪，成為台灣進步的最大阻礙。1990年台灣的GDP約是大陸的45%；但是到去年統計，只約是大陸4.6%，從90年至去年，大陸進步速度為台灣的10倍之多，雙方消長實在令人憂心。他希望媒體都應堅持台灣價值，別讓台灣人民看不見未來。

（花蓮縣政府廣告）

(中時電子報)