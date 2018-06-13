果農笑了！芬園鄉農會全面收購黑葉荔枝

芬園鄉農會今年擘劃最勵志、最魄力的新創舉，由於黑葉荔枝賣相不好，只要果農願意，芬園鄉農會全收購了；另外，糯米荔枝受歡迎，縣府也和芬園鄉農會合作，結合縣內10多家企業認購。（吳敏菁攝）

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芬園鄉農會今年擘劃最勵志、最魄力的新創舉，由於黑葉荔枝賣相不好，只要果農願意，芬園鄉農會全收購了；另外，糯米荔枝受歡迎，縣府也和芬園鄉農會合作，結合縣內10多家企業認購。（吳敏菁攝）
荔枝紅了，果農笑了，芬園鄉農會今年擘劃最勵志、最魄力的新創舉，搭起平台收購、認購荔枝。（吳敏菁攝）

荔枝紅了！果農笑了！荔枝今年大豐收，卻讓不少果農心糾結，芬園鄉農會今年擘劃最勵志、最魄力的新創舉，由於黑葉荔枝賣相不好，只要果農願意，芬園鄉農會全收購了；另外，糯米荔枝受歡迎，縣府也和芬園鄉農會合作，結合縣內10多家企業認購，目標4000盒、6000台斤。

彰化縣荔枝生產面積942公頃，又以芬園鄉的黑葉荔枝和糯米荔枝面積最大，約434公頃，今年氣候好，讓荔枝特別地盛產，但荔枝隨著不同品種，在市場接受度，卻也有急遽的落差。

荔枝向來是芬園鄉的特產，拿下世界冠軍吳寶春麵包的荔枝乾就是來自芬園，芬園鄉農會總幹事黃翊愷表示，許多果農眼看黑葉荔枝價跌，幾乎都要放棄採收了，而廢園不管理，也埋下荔枝椿象大爆發，農會本著照顧農民，決定全面以一斤18元來收購黑葉荔枝，不要讓農民血本無歸。

這個魄力的創舉不只嘉惠芬園鄉民，彰化縣內社頭、員林等凡栽植荔枝的果農只要願意，農會都會收購，消息傳出，南投草屯也有問，「我們也要?」黃翊愷說，都收了，表示台灣農業的問題在缺少平台整合，芬園鄉農會搶先來，已經和很多冰果店、加工廠等接洽，收購的荔枝將製作果汁、荔枝乾，開創多元利用，延續荔枝生命和風味，打響芬園鄉農產。

此外，縣長魏明谷也號召彰化縣工商發展投資策進會結合縣內10多家企業認購糯米荔枝，預估認購4000盒6000台斤，魏明谷表示，希望透過這排排平台，漸少農民不會被中盤商剝削，保障農民一定的利潤。

(中時 )

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