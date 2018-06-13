台中東勢警察志工一人一道菜 暖「胃」波麗士

東勢警分局提前歡度歡度107年度警察佳節。（陳淑娥翻攝）

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東勢警分局警察志工一人一道菜，溫暖波麗士的胃。（陳淑娥翻攝）

台中市東勢分局歡度107年度警察佳節，舉辦一人一道佳餚、暖胃（慰）警察活動，竹筍炒飯、義大利麵、炒米粉、清燉牛肉等，每一道秀色可餐令人食指大動，大大鼓舞警察同仁工作士氣。

東勢分局東興派出所志工分隊長邱錦秋及東興警友站站長林玉臨，率警友站幹部及志工分隊伙伴，10日在派出所前民眾集貨場，舉辦警友、志工一人一道美味佳餚、暖胃（慰）辛苦警察弟兄活動，提前為警察弟兄歡度107年度警察佳節。

活動除警友及志工帥哥、美女大展好廚藝，各自準備一道道拿手佳餚，包括竹筍炒飯、義大利麵、炒米粉、清燉牛肉、苦瓜鳳梨雞、涼拌木耳、烤鴨、越南春捲、客家小炒、白斬雞、手工巧克力、手工蛋糕、特製鳳梨冰沙、洛神花冰沙及水果等各式美味餐點，現場香味四溢，真是令人食指大動。

現場也舉行暑期青春專案預防犯罪宣導及自助式卡拉OK歡唱等餘興節目，並邀請在座嘉賓、警友、志工、員警自由點歌，上台歡唱者個個擁有天賦好歌喉，增添活動許許多多樂趣及多元化。

東勢警分局長蔡元戎表示，感謝警友及志工夥伴們，平日對東勢分局警政工作的支持與協助，藉活動大大鼓舞警察同仁工作士氣，也彼此增進警友、志工、員警三方面的友誼及良好互動模式，期許轄區治安會更好、交通更順暢、民眾生活更加安心。

(中時 )

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