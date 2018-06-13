戴口罩吃館子遭討拍照 男星不怕被說耍大牌當場走人

2018年06月13日 12:20 中時電子報 吳品瑤

明星也是人！資深藝人曹西平作風直率，在臉書po文也總有話直說，常常直白抒發自己的內心想法，今天一早他怒氣沖沖連po兩文，透露店家跟客人認出喬裝的他，還要求拍照，打擾他吃飯好興致，氣得他超不開心直接走人。

曹西平透露自己買完單正準備坐下吃飯，突然有人走來問他：「可不可以拍照？」，曹西平拒絕了，之後又來了個太太，低頭看著他說：「你是曹西平」，對方說話很大聲，加上「大家嘻嘻哈哈又說小聲一點不要嚇到人家，人家以後都不來我們店裡吃東西了」，讓曹西平覺得相當沒禮貌。

曹西平試問大家，「這種景象如果是你們，感覺會舒服嗎？」，他表示搞得超不開心，因此「一點都吃不太下去就走了」，抱怨：「我戴口罩低調進來吃我的東西付我的錢(很ok的沒事)，你們是店家為什麼要打擾我吃東西，然後完全都不看狀況人家吃東西了沒(餓)」，也表示自己付錢來吃東西，何以要應酬對方，「我以前就說了我很不喜歡到店家吃東西，店家跟我拍照(好像我在幫他們背書一樣)」。

更重要的一點是，曹西平說不怕被說耍大牌不跟人家拍照，因為「每次拍出來拍的跟鬼一樣，都不會修圖一下(醜死了)，還把照片放在店裡面，這是讓我更受不了的，我為什麼要替你們做廣告真的不懂」，粉絲看了力挺他，認為好歹要看對方吃完飯了沒有？是否打擾到？且徵詢當事人同意，不然就這樣殺來討拍照真的非常沒禮貌。

(中時電子報)