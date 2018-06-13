放寬里基建與活動費　侯友宜允諾「會讓里長好好發揮」

新北市長參選人侯友宜13日參加板橋區里長座談會，面對里長提出放寬基建經費使用建言，侯允諾會下放權力與金錢。（吳岳修攝）

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吳岳修

新北市長參選人侯友宜13日前往市議會，與板橋區江翠跟新埔36位里長舉辦座談會，多位里長們抱怨市府對里長基層建設經費及里鄰活動費使用限制太多，要求侯當選後放寬，侯允諾在合法範圍內，會盡量將權力及金錢下放給里長們。

座談會上，新翠里長陳水杉、吉翠里長陳清玉、龍翠里長張振發等多位里長，均向侯友宜抱怨每月5萬元的基層里長建設費、每年25萬元的里鄰活動費，因為限制太多，導致里長替地方服務時綁手綁腳，希望侯友宜當選後能比照過去放寛經費使用，讓里長們依地方狀況酌情使用。

新民里長陳志煌則是請侯友宜「不要只看大街，要多看小巷」，因為各個機關與單位各司其政，導致市容因管線、纜線隨意配掛，導致街道牆壁滿是紊亂複雜的線路，挖路也像丐幫的補丁衣服一樣，建議未來應由政府統一管理，才能讓市容保持整齊。

侯友宜說，新北市有1032個里，基層里長站在第一線替市民服務，他可以體會里長壓力跟心聲，過去基建費因為無限上綱使用，造成許多法律問題，市府才會加以限縮，他贊成只要法律沒說不可以，未來他當選後會授權里長「好好發揮」，盡量把金錢跟權力下放給里長。

對於街道管線紊亂，侯友宜也說，依照現行規定，施做管線共構要會同里長，如果跳過里長，沒有依規定來做，「里長可以直接把它剪掉」，當然也可以踴躍檢舉，讓負責的機關來處理。

(中時 )

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