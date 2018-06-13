《宿怨》自殺式演出 童星撞頭拍完找心理醫師

2018年06月13日 12:27 中時 潘鈺楨

《宿怨》情節驚悚，北美首周票房達4億台幣。（傳影提供）

恐怖電影《宿怨》上周五於美國戲院登場，上映3天就收入將近4億台幣票房。為了塑造這部關於家族噩夢的恐怖電影新高度，女主角東妮克莉蒂不惜著魔似的獻出「自殺式演出」，飾演飽受惡魔折磨的兩位小孩撞頭暴血、邪門剪鳥頭竟然都是來真的！飾演詭異女兒的好萊塢超級新星米莉夏普洛坦承：「最大的心理障礙就是要親手剪掉一隻生物的頭！用死掉的屍體作成的標本很酷，但想到是剪掉一隻真的鳥還是嚇壞我了！」

飾演兒子彼得的艾力克斯沃爾夫為了呈現最極致真實的驚駭恐懼，在一場被附身的重頭戲中，主動向導演提議頭撞桌暴血和身體不自然變形扭曲，為此頭和手腳都嚴重紅腫扭傷，在身心上都飽受極大壓力，甚至向記者坦承有接受心理治療。回憶起這段飛蛾撲火般的毀滅演出，他說：「我和米莉就像坐在自殺飛機上直衝地面......導演就愛虐待我們。」

《宿怨》效應席捲全球，就連奧斯卡得主《月光下的藍色男孩》導演貝瑞傑金斯也嚇到連發3則推特怒吼「我絕對不會原諒做出這部電影的人是如何虐待我的身心！」

故事敘述自從葛瑞翰家族的大家長-艾倫夫人過世後，女兒安妮一肩負起母親身後和照顧家人的重擔。雖然母親已入土，安妮卻還是時常感受到母親揮之不去的存在，同時，不能解釋的異象接二連三發生在葛瑞翰家族身上。為了讓母親安息，女兒安妮決定求助於母親身前的好友靈媒。隨著逐漸挖掘的真相，他們對自己身世的認知也越來越崩解，安妮試圖帶著孩子逃脫家族的險惡宿命。驅魔儀式即將開始，他們不知道的是，註定要代代相傳的詛咒必須有人繼承。《宿怨》將於6月15日在台上映。

(中時 )