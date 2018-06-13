全台最速報》照過來！2018世足最強男神盤點

2018年06月13日 12:31 中時電子報 綜合報導

◎照過來！2018世足最強男神盤點

2018俄羅斯世界盃足球賽14日開幕，球員們不只腳下功夫了得，還有許多顏值不輸電影明星、身材可比模特兒的「天菜」，本報特地選出五位優質帥哥球員，女球迷們不妨跟著這些他們增加對足球的熱愛，就不怕世界盃期間被另一半冷落啦！

◎陸生共諜周泓旭案 起訴王炳忠等多名新黨成員

涉違國家安全?王炳忠住處遭檢警破門搜索

檢調偵辦陸生共諜周泓旭案，案情有重大發展！台北地檢署經過數月蒐證，認定周接受大陸國台辦指示，以資助方式吸收新黨成員王炳忠等人協助運作「燎原新聞網」、「新中華兒女學會」，執行「星火T計畫」，在台發展組織，13日依違反國家安全法發展組織罪嫌起訴新黨青年軍罪嫌起訴王炳忠、侯漢廷、林明正及王父王進步4人，另會計曾琬淨獲不起訴處分。

◎訴求「雲林上場」張麗善首場參選記者會開跑

國民黨雲林縣長參選人張麗善13日在虎尾鎮舉辦首場縣長參選記者會，公佈競選主視覺設計，以「雲林上場」做為競選主標語，強調雲林不能永遠當配角，而是要成為台灣邁向世界的門戶。

◎北農案遭傳喚 吳音寧： 一切作業絕無不法

台北農產運銷公司總經理吳音寧，遭告發以公費1.9萬元送近7000公斤殘菜給家鄉團體涉貪、另遭質疑以22萬元的業務推廣費贊助特定團體摸彩、送洋酒，疑涉「假補助，真綁樁」爭議，台北地檢署將於今天早上10時40分首度以「他字案」被告身分傳喚吳音寧調查。吳音寧在庭訊前，向媒體表示，一切相關作業流程都符合公司規範，絕無不法，配合北檢調查，還原事實真相。

(中時電子報)