「神經病」黑T漏餡 車手遭警一眼識破

2018年06月13日 12:39 中時 張妍溱

員警查獲車手提領贓款，共起出近30萬元贓款，查扣到存摺23本、金融卡21張，警訊後將2嫌依詐欺罪嫌移送偵辦。（照片由警方提供）

台中市警二分局永興派出所巡佐林重宏、警員陳益弘日前巡邏經過漢口路與永興街口時，眼睛餘光瞄見在旁邊的2名共乘機車的年輕男子，由於車身貼滿知名卡通史迪奇圖案，且其中一人還穿著印有「神經病」字樣的黑色上衣，員警覺得；2人在超商不斷左顧右盼很可疑路尾隨監控，查獲車手提領贓款，共起出近30萬元贓款，查扣到存摺23本、金融卡21張，警訊後將2嫌依詐欺罪嫌移送偵辦。

警方指出，車子後座的男子先下車，步行到附近的超商提款機領錢，警方上前盤查時，蔡男嚇的立馬坦承自己就是在提領詐騙的金額款項，身上還攜帶已得手的現金14萬元贓款；隨後警方在超商查獲蔡男的詐騙犯行後，立即通報正埋伏在史迪奇機車謝駛駕駛身旁的另一組員警展開行動，警方在他的機車置物箱內查扣到存摺23本、金融卡21張及贓款現金新台幣15萬3000元。

2嫌向警方表示，自己都是透過友人介紹，誤信車手是可以快速賺錢的方法而加入集團；據警方了解，謝男加入集團至今月餘僅領到6000元，而蔡男更表示已協助提領了快200萬元，但只分到新台幣2000元的報酬，直嘆這千分之一的抽成代價太大了！

(中時 )