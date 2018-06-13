國光里愛心媽媽包5千顆粽送贈弱勢分享

現場市議員邱素貞另自掏腰包加購2千顆，共5千顆粽子，全部提供現場民眾品嚐外，也送給社區弱勢家庭，提前過端午。（張妍溱翻攝）

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端午節前夕，台中市南區國光里13日號召40位愛心媽媽動手包3千顆粽子提供現場民眾品嚐並送給社區弱勢家庭；現場市議員邱素貞另自掏腰包加購2千顆，共5千顆粽子，全部提供現場民眾品嚐外，也送給社區弱勢家庭，提前過端午。

國光里長陳仁榮表示，迎接端午節，國光里每年都會舉辦「粽葉飄香端午情」活動，邀請里民品嚐熱騰騰肉粽，感受端午節慶的熱鬧氣氛，今年已邁入第21個年頭。

頂著烈日，愛心媽媽們加入包粽行列，包括市議員邱素貞、國光社區發展協會總幹事陳雅惠、台中市婦女發展協會理事長黃淑紋等人都捲起衣袖，拿起粽葉，親手包粽子。一上午共完成3千顆粽子，邱素貞另加購2千顆，共5千顆肉粽，除提供現場民眾品嚐外，也分送50餘戶獨居老人等弱勢家庭，讓他們感受外界的愛心與關懷。

邱素貞指出，國光里包的粽子，自洗粽葉、洗米、備料等都是挑選最新鮮與在地食材，每顆貨真、料實、香Q，大家一起包，衛生和美味都看得到，一點都不馬虎。

有10幾年包粽子經驗的愛心媽媽徐秀枝說，她們12日就提前洗好粽子葉，13日清晨5點開始洗尖糯米、6點半準備「炒料」，8點開始綁粽子，兩片粽葉圈成小漏斗，分別放入糯米、菜脯、香菇、蝦米、紅蔥頭、肉，以及少許調味料等，很快就包出一個有稜有角的粽子，讓人看了垂延欲滴。

第一次包粽的林佩霓表示，過去每逢端午節，總能在外婆家聞到剛煮出來的竹葉肉粽香，但因外婆上了年紀，現在已聞不到那陣陣竹葉香氣，甚至街頭巷尾，也很少有人在綁肉粽，讓她更加懷念屬於「粽葉飄香」的季節。

住在國光里的台中市街頭藝人朱明宗，特別製作「創意造型汽球」，吸引小朋友排隊索取；民意街文創市集會長蔡裕榜則提供仙草冰，讓民眾涼一下；主辦單位也發送兩千個「香包」，祝福民眾一整年平安，並有卡拉OK歡唱，吸引約5百人參加，現場氣氛溫馨、熱鬧。

(中時 )

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