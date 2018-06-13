交大、中醫大開發奈米免疫新藥 可降低化療副作用

2018年06月13日 12:50 旺報 李侑珊

交通大學與中國醫藥大學合作，共同開發奈米免疫褐藻醣藥物，這項新藥不只擁有免疫調節功能，能大幅提升免疫療法對腫瘤治療效果，可增加抗癌能力，更能減少免疫治療及化療所引起的副作用，有助於治療癌症，兩校也正積極申請國際專利中。

近年來，在癌症治療領域中，免疫療法是最被看好能終結癌症的治療方式之一，而免疫療法的原理，即為調控人體的免疫系統，使免疫細胞重新啟動對於癌細胞的反應能力，進而清除癌細胞，達到腫瘤治療的目的。

根據《Nature Review》學術期刊指出，到了2024年，免疫療法將會成為全球最主要的癌症治療策略，並將占腫瘤醫藥市場6成以上。不過，免疫療法只對部分病患有效，並且此類免疫檢查哨抑制劑，更會影響人體免疫系統，也就是在免疫細胞攻擊癌細胞時，還會產生皮膚潰爛、腸胃潰瘍等反應。

為大幅提升免疫療法對治療癌症的療效，交通大學材料系講座教授陳三元與中國醫藥大學轉譯醫學研究中心副院長徐偉成組成研究團隊，利用具有抗癌能力、抗腫瘤轉移特性的天然褐藻醣結合超順磁性氧化鐵粒子，並透過奈米藥物載體設計，將免疫檢查哨抑制劑與T細胞增生劑，整合於單一奈米載體系統上，形成具有抗癌功能，並且可降低人體副作用的抗癌新藥。

研究團隊發現，這項研究不僅可大幅延長生存週期，以及減少副作用，奈米免疫褐藻醣藥物的治療策略，預期將在藥物傳輸、生物醫學材料、以及免疫療法上，提供一全新治療平台。這項研究結果，已獲刊於國際知名期刊《自然奈米科技》（Nature Nanotechnology）5月號。

陳三元表示，「化療就像毒藥」，而奈米免疫褐藻醣藥物在治療癌症上，具有其突破性優勢，不只大幅減少免疫及化療所引起的副作用，降低癌症病患在化療階段，容易發生噁心、掉髮、血球下降等反應，並且使用劑量只要百分之一，即可達到清除腫瘤的效果。這項新藥研發成果已在台灣、美國、歐盟及日本申請專利中。

交大校長張懋中說，推動跨領域合作，即為辦大學的重要責任之一，而交大近年來不只跟陽明大學、台北榮民總醫院合作，跨校、跨地域進行神經醫學研究，這次與中國醫藥大學共同針對抗癌、免疫系統開發新藥，並獲得國際認可，兩校合作共同增進人類生活品質。

(旺報 )