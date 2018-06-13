百組機器人當教具 STEM教育民間起跑

2018年06月13日 13:16 中時 鄭舲

STEM科技領域教育在美國已經行之有年，身兼中華民國STEM教育協會理事長的民進黨立委鄭寶清表示，協會長期力推機器人教育，將發起「台北市繁星100機器人精英培育計畫」，捐贈100組機器人作為教具，培訓菁英學生，盼能培育台灣新一代機器人專業人才。

STEM教育的四個英文字母分別代Science（科學）、Technology（科技）、Engineering（工程）、Math（數學），STEM教育並非單一學科的教育，是將相關領域整合，並以思考、研究，創造出解決問題的方法。

鄭寶清表示，行政院今年2月宣佈將「台灣AI行動計畫」列為重要政策，將帶來巨大商機，也是科學技術重要革新，除了手機電腦等3C產品，也希望延伸到醫療、家居智慧服務，提升台灣科技硬體實力。協會發起「台北市繁星100機器人精英培育計畫」，由無限睿智機器人公司董事長黃博弘捐贈100組「超級安東尼教育用格鬥機器人」作為教材，透過機器人教育相關課程，培育新一代專業人才。

協會副理事長、國民黨立委李彥秀說，STEM教育在歐洲、美國已經推動很長時間，從小學教育就開始，台灣目前只有一些補習班在推動，這套系統能讓孩子有更多啟發，呼籲教育部正式研擬放入課綱。協會副理事長、國民黨立委柯志恩也說，機器人牽涉科學、工程、技術，孩子從小開始玩機器人，對腦袋、學業發展都有幫助。她也爭取要女性有機器人精英培育計畫的保障名額，打破性別刻板印象。

(中時 )