遞送釋憲申請書 軍公教嗆年底拒投民進黨

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退休軍公教團體13日前往司法院遞送公教人員年改釋憲聲請書，共有在野黨立委分別幫公務員和教師連署的聲請案，以及民間萬人連署的聲請案，一共三個案子。多名國民黨立委也到場聲援。全國公務人員協會理事長李來希表示，許多退休公教看到被砍的金額，讓人端午連假「真想跳汨羅江」，並呼籲年底拒投民進黨。

國民黨立法院黨團總召林德福表示國民黨不是反對改革，而是法律不應溯及既往，這是政府對他們的信賴保護原則。最近公務人員國考報考人數銳減，募兵募不到，警消也招不到人。教授紛紛跑到大陸，就是因為大家覺得當軍公教警消退休後變得沒有未來。因此國民黨團全力本次釋憲。

國民黨立委盧秀燕表示雖然自己已被黨提名參選台中市長，但特地暫停競選行程，北上陪同參與，因為如果政府不依照承諾，此例一開後患無窮，國家可以用財政問題砍軍公教年金，之後就換勞工被砍，因為勞工年金問題更大。

現場有幾十個公教軍警人員協會和軍警校各期別同學會人員參與，「八百壯士」發言人吳斯懷表示，在國民黨、親民黨立委和高金素梅支持下，完成大審法三分之一立委釋憲門檻，因為時間問題，優先將公教的提出。

李來希則指出，連署人數已超過3到4萬人，時間因素，先整理出10020人。七月會再送一次。他批評現行法規，民眾要先打完官司，才能申請釋憲，但對沒有財力體力打官司的退休軍公教人員跟普羅大眾而言，就是不公不義的法律，因此 要找出新的釋憲管道，本次幾萬人的「草根連署」就是在為普羅大眾創造歷史。

監督年金改革行動聯盟召集人胡筑生受訪時也指出，民進黨在實施年改之初，就應該研究是否違憲，而非等到要實施了，受到質疑，再由人民和在野黨提出釋憲。

國民黨立委陳學聖則舉例，2015年新屋大火和今年平鎮大火，都有6位警消罹難，去年和今年又都有飛官喪身，誰能說軍公教警消沒有為國民付出？但國家卻背棄他們。

司法院書記處接下了申請書，之後群眾一路遊行到立法院，途中經過台大醫院，還刻意停止呼喊口號，並且禮讓救護車先通過。到了立法院外，李來希指出，釋憲成功，回到立法院，以立法院生態，可以拒審或亂審，所以最終仍要政治解決。立委選舉在後年，要先從地方議會縣市首長把政府翻盤，今年選舉誰都可以投，就是不能投民進黨。

(中時 )

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