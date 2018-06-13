最昂貴的戰機 美軍第300架F-35正式交貨

2018年06月13日 12:56 中時電子報 李靖棠

據美國沃斯堡星報（Fort Worth Star Telegram）報導，仍未結束研發計畫、也幾乎沒有實戰經驗，卻已燒掉多國數百億美元經費的第五代匿蹤戰機F-35（F-35 Lightning II），今日迎來新的里程碑，第300架F-35戰機將正式交付美國空軍（USAF），進駐猶他州希爾空軍基地（Hill Air Force Base）。

但時至今日，雖已有300架實體戰機，可美國政府和軍方仍不敢輕易鬆口結束研發計畫，畢竟駕駛艙缺氧、彈跳救生椅、系統不相聯通的問題，依然困擾著美軍和眾多盟友們。製造商洛克希德馬丁（Lockheed Martin）表示，目前有至少620名飛行員和5,600名地勤技術人員，正在接受和進行F-35戰機的相關訓練，期望能盡快完成研發、進入量產階段。

英國首4架F-35B戰機日前飛越大西洋返國。（圖/英國國防部）

F-35隱匿戰鬥機，由全球最大的武器製造商洛克希德馬丁（Lockheed Martin）公司，聯手諾格（Northrop Grumman Corp）、普惠公司（Pratt & Whitney）和英國航太系統（BAE Systems）三間民營武器製造商，再加上以美國為首的11國聯盟共同出資，以聯合攻擊戰鬥機計劃（Joint Strike Fighter program）的名義完成。F-35戰機主要分為A、B、C三型，分別屬於傳統型、短場起降型和艦載型三類，每架平均售價約在1億美元（約32億台幣）上下。

目前除了美軍外，包含以色列、南韓、日本都擁有F-35戰機，對於這款新一代匿蹤戰機的期待，主導研發辦公室的海軍中將威特（Mat Winter）表示，「F-35戰機和武器系統，能強化我方國防戰略計畫。但下一步，在同時保持品質和製造速度的條件下，我們需要降低戰機的售價。」據了解，美軍希望讓這款「最昂貴的戰機」，在2020年時能調降售價至8,000萬美元（約23.9億台幣）。

(中時電子報)